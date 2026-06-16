Ascienden a ocho heridos tras la deflagración de una bombona en un restaurante de Sayalonga (Málaga)

La explosión de una bombona en un restaurante de Sayalonga (Málaga) causa dos heridos y el derumbe parcial. - CPB MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho personas, dos de ellos menores, han resultado heridas tras producirse en la noche de este pasado lunes una deflagración de una bombona en un restaurante de la localidad malagueña de Sayalonga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 112 recibió un aviso, alrededor de las 20,15 horas, en el que se informaba de que había varias personas heridas tras haber explotado una bombona en un local de la plaza Don Rafael Alcoba y que había afectado a una casa ubicada en la parte superior.

De inmediato, la sala coordinadora activó a los bomberos, a la Guardia Civil, que ya se ha hecho cargo de la investigación, y al Centro de Emergencias Sanitarias, que movilizó una UVI y un equipo médico.

Los servicios sanitarios atendieron en el lugar del siniestro a dos menores de dos y siete años, junto con seis adultos con edades comprendidas entre los 33 y los 88 años, sin que ninguno haya requerido evacuación hospitalaria.

Por parte de los bomberos, la dotación del CPB de la localidad malagueña de Vélez-Málaga intervino en el suceso. Así, según precisaron, la planta superior de las dos del restaurante quedó afectada en su totalidad, derrumbada a causa de la explosión.

Los efectivos de bomberos realizaron trabajos de desescombro para garantizar que no hubiese nadie atrapado y localizaron y retiraron otras bombonas presentes en el lugar.

En la segunda planta también había una vivienda, y acompañaron a la inquilina a retirar sus pertenencias y objetos de primera necesidad, ya que tuvo que ser realojada hasta que los técnicos competentes valoren la situación. También se ha visto afectada parcialmente la fachada y una ventana de otro edificio colindante.