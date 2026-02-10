Asociaciones agrarias apuntan a incidencia en olivar y ganadería tras borrascas y reclaman medidas

Aceitunas en el suelo tras las afectaciones de la borrasca 'Leonardo' en el olivar malagueño. - COAG MÁLAGA

MÁLAGA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones agrarias de la provincia de Málaga han hecho un primer balance del paso de las borrascas por la provincia que, entre otras, ha dejado incidencias en el olivar y también en la ganadería. Además, han pedido medidas ante estas incidencias.

El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, ha valorado el paso de las borrascas por la provincia de Málaga y ha incidido en la incidencia que van a tener en la aceituna, pérdidas en tierras de siembra, en hortalizas y aguacates, entre otros, además en daños en la infraestructura.

Así, Bellido ha señalado que "el balance neto es positivo" en la provincia, ya que, "por un lado tenemos los embalses llenos y comienzan a recargar los acuíferos; tenemos una primavera de pasto asegurada y esto, lógicamente, es positivo y nos va a durar durante un tiempo". No obstante, ha señalado que hay incidencias y ha explicado que "principalmente" se dan en el olivar.

En este sentido, ha señalado que se ha caído, aproximadamente un 60% de la que quedaba por recoger, "que era un 35% de la cosecha esperada, y parte de esta aceituna no se podrá recoger", con lo cual "será una pérdida real de este producto y la que se recoja, lógicamente, va a dar un aceite de peor calidad". Ha añadido que, por otra parte, hay "aguacates caídos, que también es una pérdida".

Ha incidido en que "el 70 de las tierras de cultivo no se han podido sembrar y un 30 de estas tierras que sí se han sembrado están perdidas por inundación o podredumbre por exceso de agua".

Asimismo, "hay hortalizas sin recoger, patatas, alcachofas, mucho espárrago, del cual estamos muy pendientes, porque tiene una garra que puede que tenga alguna enfermedad que se pierda parte de la planta, pero todavía eso no se puede valorar a fecha de hoy".

Por otro lado, ha aludido a daños en infraestructuras, en vallas, en caminos, y "esto, además, ha provocado y está provocando una grave incidencia en muchas explotaciones de caprino". "Los caminos están impracticables y no pueden entrar los camiones a retirarles la leche", por lo que ha pedido "especial atención para poder recomponer estos caminos y que estas explotaciones puedan seguir retirando la leche que produce en su ganado caprino".

Desde Asaja, por tanto, y tras las incidencias que ha dejado el paso de las borrascas, han pedido "que sean una realidad las infraestructuras que garanticen la acumulación de todo este agua que ha habido que evacuar por no tener capacidad de almacenamiento".

Además, Bellido ha reclamado "de forma ágil normativa que flexibilice la PAC para que todas estas tierras de cultivo que no se han podido sembrar puedan percibir la ayuda que le corresponda en base a determinadas excepciones", ya que "solo podrían sembrar algún cultivo de primavera, que incluso ya es tarde".

Asimismo, ha incidido en que están "muy encima en el tema de la limpieza de los cauces, que estamos teniendo una respuesta positiva", pero "queremos que sea una realidad ya que este verano dejemos la mayoría de los cauces que hemos visto que han tenido una incidencia con un estado de limpieza que impida que las próximas avenidas produzcan daño".

Por último, ha sostenido que "de forma también muy urgente" hay que "reparar estos caminos, estos accesos", precisando "que estamos poniendo en contacto a ganaderos con la Administración para que les faciliten la limpieza o el acceso a sus explotaciones y que puedan retirar los ganaderos de caprino, puedan retirar la leche que producen sus ganados".

COAG

Por su parte la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG) en Málaga, ha señalado en cuanto a la agricultura, que en municipios como Cueva de San Marcos, en la comarca nororiental de la provincia, "el 50% o más" de la cosecha habitual "se va a perder". También cifran entre un 50% y un 70% la merma en la cosecha de cereales y producción para forraje.

"Hasta la llegada de la borrasca Leonardo, las intensas lluvias han servido para paliar la sequía. Ha estado lloviendo en todas las comarcas de Málaga de manera muy buena", señala el secretario provincial de COAG, Antonio Rodríguez. "Sin embargo, la intensidad de 'Leonardo' en un corto periodo de tiempo, con especial incidencia en la Serranía de Ronda, ha afectado a infraestructuras y caminos", añade.

Rodríguez también se ha referido a la merma en la producción ganadera asociada a los daños de la borrasca, toda vez que ha habido pérdidas debido a que las crías de cabra o cordero "se asfixian al amontonarse para protegerse del frío. Nuestra ganadería no está acostumbrada a este tipo de clima", expone, y añade los problemas derivados del estrés que sufren los animales, "lo que les baja las defensas y acuden las enfermedades".

Si bien al secretario provincial de COAG Málaga no le constan muertes de animales por ahogamiento en la provincia, este ha hecho un llamamiento a las administraciones "para que tengan en cuenta toda está situación que se nos está dando y acepten esas partes de mortandad de animales que vamos a estar dando, que a lo mejor no podemos justificar claramente".

UPA

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Francisco Moscoso, ha explicado a Europa Press que el periodo más intenso de afectaciones de las borrascas comenzó en la provincia cuando la cosecha de la aceituna del olivar tradicional se encontraba a un 40%, y a renglón seguido ha explicado que "del 60% restante, es muy probable que entre un 30 y un 40% no se pueda recoger" debido, entre otras causas, a la imposibilidad de acceder a las fincas. "El sector del olivar tradicional lo va a pasar muy mal", ha expuesto.

En cuanto a la ganadería, Moscoso ha incidido en que el temporal también ha tenido una repercusión directa en la mortandad de la cabaña de crías de ovino y caprino. Ha lamentado que esta situación se suma a las muertes de animales que venía sufriendo el sector ganadero debido a la enfermedad de la lengua azul.

El responsable de UPA en Málaga ha señalado que su organización ya está recabando todos los datos en torno a las afectaciones de los temporales en el sector primario para trasladarlos a la delegación territorial del ramo con la intención de que esta ponga en marcha líneas de ayudas a agricultores y ganaderos.