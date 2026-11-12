Atascos tras el corte de la MA-20 por el accidente de un camión en el falso túnel de Carlos Haya en Málaga capital

Archivo - Imagen de achivo de vehículos - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Complicada mañana para el tráfico en Málaga capital después del accidente de un camión ocurrido este pasado miércoles en la MA-20, en el conocido falso túnel de Carlos Haya, que permanece cortado.

Así, por el momento, según han precisado a Europa Press desde Gestión del Tráfico, en la A-7 se están produciendo retenciones de unos cinco kilómetros en sentido Málaga.

De igual modo, debido al corte también se registra tráfico lento en la A-357 y hay unos seis kilómetros de retenciones, según han señalado las citadas fuentes.

Cabe recordar que el accidente tuvo lugar este pasado miércoles cuando, al parecer, un camión perdió el control y volcó sobre un taxi. Efectivos de Bomberos de Málaga excarcelaron al ocupante del turismo, que fue trasladado por el 061 a un centro hospitalario. Tanto bomberos como la Policía Local actuaron en el lugar del accidente.