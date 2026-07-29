El auditorio Edgar Neville de la Diputación acogerá el 5 de septiembre una obra de teatro a beneficio de Afesol

El diputado de Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, y el presidente de AFESOL, Cristian González - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 29 Jul. (EUROPA PRESS) - El auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga acogerá el 5 de septiembre la representación de la obra de teatro 'Nos vemos dentro de cincuenta años' a cargo de la Asociación Málaga Cultura Social.

Se trata de un evento a beneficio de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol (Afesol). Las entradas pueden adquirirse a través de www.giglon.es .

El diputado de Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, y el presidente de Afesol, Cristian González, han presentado este miércoles este espectáculo junto a Manuel Navarro, de la Asociación Málaga Cultura Social.

Martín ha destacado la labor de Afesol en el ámbito de la salud mental y en la prevención del suicidio. Y ha indicado que la Diputación cede su espacio a las entidades sociales, que trabajan en beneficio de muchos malagueños, para que aumente su visibilidad y su grado de conocimiento por parte de la ciudadanía.

Por su parte, Cristian González ha agradecido el apoyo de la Diputación de Málaga al desarrollo de proyectos e iniciativas de Afesol en los municipios más pequeños de la provincia.

'Nos vemos dentro de cincuenta años' es una comedia contemporánea que une humor, emoción y reflexión a través del encuentro entre dos generaciones separadas por más de cuarenta años de diferencia.

La obra comienza cuando Ricardo, un hombre de 67 años, vuelve a una playa para cumplir una promesa pendiente desde hace cincuenta años. Allí conocerá a Pedro, un joven de 26 años con el que iniciará una conversación llena de ironía, recuerdos y diferencias generacionales.

Al respecto, Manuel Navarro ha recalcado que la obra pretende reivindicar que no son generaciones que supongan un pasado o un futuro, sino que las dos forman parte del presente.