El auditorio Edgar Neville de Diputación de Málaga acogerá una obra benéfica para ayudar a mujeres con cáncer de mama

El diputado provincial de Centro Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín; la vicepresidenta de Asamma, Adela García, y la directora de la Asociación Prudencio Molina de Montilla, Rosa Hidalgo. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.

'Las chicas del calendario' se representará el día 13 de septiembre y el dinero recaudado se destinará a la asociación Asamma

MÁLAGA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Edgar Neville de la Diputación provincial de Málaga acogerá el próximo sábado 13 de septiembre la representación de 'Las chicas del calendario', una obra de teatro benéfica para favorecer el acompañamiento y los cuidados para las mujeres con cáncer de mama.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa el diputado de Centro Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional; Francisco José Martín, junto a la vicepresidenta de Mastectomizadas de Málaga (Asamma), Adela García, y la directora de la compañía teatral de la Asociación Prudencio Molina de Montilla, Rosa Hidalgo, que será la encargada de representar esta obra.

Esta propuesta escénica cuenta la historia real de un grupo de mujeres de mediana edad que deciden posar desnudas para un calendario con fines benéficos y "con humor y valentía, rompe estereotipos y promueve el empoderamiento femenino".

De este modo, será representada a las 19.30 horas en el auditorio Edgar Neville. El precio de las entradas es de 15 euros y se pueden comprar en la web de El Corte Inglés.

Toda la recaudación se destinará a Asamma, asociación que ha sido valorada por Francisco Jose Martín, quien ha recordado que la Diputación colabora con esta entidad para que "pueda seguir ofreciendo apoyo físico, psicológico y social a mujeres con cáncer de mama y a sus familias, además de reforzar sus acciones de sensibilización en toda la provincia".