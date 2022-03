La AUGC de Málaga apoya a los agentes que intervinieron en Rincón y demanda más material para las patrullas ciudadanas

Guardias civiles lamentan que tengan que comprar material policial "de su bolsillo" y reclaman pistolas táser y formación para usarlas

MÁLAGA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegación en Málaga de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha trasladado este miércoles su "apoyo total y absoluto" a los guardias civiles que intervinieron en la noche del lunes en Rincón de la Victoria (Málaga), cuando tuvieron que utilizar el arma reglamentaria contra un hombre que arremetió contra ellos con armas blancas y que, después, se autolesionó.

En este sentido, han demandado más material para las patrullas de seguridad ciudadana y han señalado que si bien una pistola táser "es útil para el servicio, no todas estas situaciones se van a resolver" utilizándolas: "Un cuchillo es un arma letal, puede matar a una persona. El táser no lo es".

"El empleo del arma de fuego estaba totalmente justificado y es proporcional, ya que como decimos, un cuchillo puede matar a un agente. No hay debate en este sentido ya que es amplia la jurisprudencia que justifica el empleo del arma de fuego contra un ataque o acometimiento de cuchillo", han insistido.

Tras valorar la compra de 150 pistolas táser para toda España, una reivindicación de esta asociación desde hace años, han añadido que es un número "insuficiente, teniendo en cuenta que en España hay más de 2.100 puestos de la Guardia Civil, por lo que la proporción de entrega de este elemento de protección, cuando lo den, es bajísimo, no llegando al 8% la recepción de este instrumento inmovilizador".

No obstante, han considerado que será aún menor puesto que la Dirección General de la Guardia Civil las repartirá en unidades de los Grupos de Reserva y Seguridad, a las Unidades de Seguridad Ciudadana de Comandancia, los Grupos de Acción Rápida, entre otros.

"Pero realmente los que más necesitan esta herramienta son las patrullas de Seguridad Ciudadana, las que son requeridos por la Sala del 062 para atender avisos de todo tipo en las calles de pueblos y ciudades de España, como se comprobó hace dos días en Rincón de la Victoria", han incidido en un comunicado.

También han aludido a la importancia de la formación y a cómo pese a que hace varios años se adquirieron "miles de defensas extensibles aún hay un alto porcentaje de guardias civiles que no está habilitado por el correspondiente curso de formación, aparte de por la pandemia, por el nulo o escaso interés de los altos mandos de dedicar más tiempos a la formación policial y el adiestramiento".

Todo ello, han lamentado, pese a que "la calle de hoy día no es lo que era hace 20 años". "Los tiempos han cambiado y las amenazas, agresiones y enfrentamientos con los guardias civiles han aumentado mucho en los últimos años", han aseverado.

Por tanto, en el caso de las pistolas táser "primero hay que formar a los monitores que serán los que impartan después la formación y habilite a portar y usar esa arma no letal", algo que llevará "años y años".

Por ello, han pedido a la Dirección General de la Guardia Civil que se "mentalice de una vez de la importancia de la formación, de la inversión en material policial que no llega" y han enumerado la falta de material.

"No tenemos fundas antihurto todavía, no tenemos chalecos antibalas para todos, no tenemos linternas de cinto unipersonales, no tenemos escudos invertidos para contención e inmovilización de personas agresivas, no tenemos escudos balísticos en las unidades territoriales, no tenemos cascos para protegernos, ni armas largas modernas (licitadas), tampoco esprays de defensa unipersonal. No tenemos material de contención de hemorragias, ni desfribiladores semiautomáticos como tienen muchas policías locales en sus coches patrulla. Nada", han lamentado.

Según la AUGC, la Dirección de la Guardia Civil "casi siempre va por detrás en todo lo que respecta a modernización y equipamiento policial". Además, han insistido, "no valoran el trabajo de las patrullas de seguridad ciudadana que se juegan la vida en ciertas intervenciones o su integridad física y son miles los guardias civiles que deben comprarse material policial de su bolsillo para prestar un servicio más eficaz al ciudadano".

"Táser sí, pero deberían ser muchas más (la Policía Nacional ha adquirido 1.000) y hay que recordar que la Guardia Civil tiene más de 2.100 puestos territoriales de Seguridad Ciudadana, cubre el 83% de los municipios del país, su demarcación territorial abarca el 84% del territorio nacional y la seguridad del 35,5% de la población española, más de 16 millones de habitantes, dependen de la Guardia Civil, según datos del Ministerio del Interior", han enfatizado, al tiempo que han incidido, no obstante, en que estas herramientas "no son la panacea ni la solución a toda amenaza".