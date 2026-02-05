El Aula Municipal de Flamenco alcanza su XXIII edición con ocho actuaciones gratuitas

Archivo - Cartel del XXIII Aula Municipal de Flamenco - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Aula Municipal de Flamenco alcanza este año su vigésimo tercera edición con ocho actuaciones gratuitas para fomentar este arte en su vertiente más autóctona ya que, como es habitual, seguirá contando con la presencia de artistas fundamentalmente de Málaga y su provincia con el objetivo de promocionar el talento local.

La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, junto al coordinador del aula, Manuel Fernández Maldonado, y una representación de los artistas participantes, ha presentado este jueves la programación de la edición de este año que contará con seis sesiones dedicadas al cante y dos a cuadros de baile flamenco.

El Aula Municipal de Flamenco 2026, que organiza el Área de Fiestas en colaboración con la Diputación Provincial, dará comienzo el próximo 9 febrero y cuenta con ocho actuaciones dedicadas al cante, toque y baile.

En esta edición, el cartel lo conforman Antonia Contreras, José de Chaparro, Isabel Soto, Chelo Soto, Rosi Campos y Elena Pino 'La Kuki', además de los cuadros flamencos de Carmen González y Las Repompas. Como en años anteriores, las sesiones volverán a celebrarse los últimos lunes del mes, excepto la primera sesión que abre el aula este año que tendrá lugar el lunes que viene.

El coordinador del aula, Manuel Fernández Maldonado, ha explicado que este año "vuelve la gran cantaora Antonia Contreras, que se encuentra en un momento cumbre de su carrera. También contaremos con la fuerza y la juventud de José de Chaparro, que puede con un amplísimo repertorio, con Isabel Soto, la raza en los cantes festeros, y Chelo Soto, clásica y festera a la vez".

"En esta edición presentamos a dos nuevos valores malagueños, como son la perianense Rosi Campos y Elena Pino 'la Kuki', ambas atesoran una gran voz y vienen respaldadas por importantes premios obtenidos y por el reconocimiento de sus actuaciones en peñas flamencas. Y como es habitual, se cuenta con dos actuaciones de cuadros flamencos, en el mes de junio y cerrando la primera parte del aula, la actuación de la gran bailaora Carmen González. Y en noviembre, cerrando el ciclo, la actuación siempre muy esperada del cuadro de Las Repompas, compuesto por Amparo y Raquel", ha agregado.

La finalidad de esta Aula Municipal de Flamenco es la divulgación del arte flamenco en sus tres vertientes de cante, toque y baile. Se trata de mantener este arte en toda su pureza e integridad, fomentando la afición al arte flamenco y haciendo que se conozca más y mejor.

El escenario vuelve a ser el Centro Cultural María Victoria Atencia, gracias a la colaboración con la Diputación Provincial, en calle Ollerías, a las 19.30 horas. La entrada es gratuita hasta completar aforo, previa retirada de invitaciones en el Departamento de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Camino de San Rafael, 99, el mismo día del evento, en horario de 09.00 a 13.30 horas.

Las entradas que queden disponibles podrán ser retiradas en el centro cultural a partir de las 18.00 horas. Por último, han recordado que el cartel ha sido realizado, una vez más por el artista y técnico del Área de Fiestas Fernando Wilson.