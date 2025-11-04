La autopsia del cadáver hallado en Alpandeire (Málaga) determina que fue muerte por diversos traumatismos

CÁRTAMA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha informado este martes de que la autopsia al cadáver hallado en el municipio malagueño de Alpandeire, que presentaba signos de violencia, ha determinado que la muerte fue por diversos traumatismos.

En concreto, en declaraciones a los periodistas en Cártama, ha precisado que la autopsia ha determinado que el fallecimiento ha sido "por un politraumatismo, por diversos traumatismos, y se está investigando el qué ha podido causar esos traumatismos y después investigar y determinar los culpables".

Por tanto, ha continuado, "se están investigando y se están recabando también pruebas para determinar la posible causa del fallecimiento, el posible origen y, evidentemente, dar con los culpables", ha indicado.

La Guardia Civil está investigando el hallazgo este pasado domingo de un cadáver en la carretera A-369, en término municipal de la localidad malagueña de Alpandeire. Al parecer, según las primeras pesquisas, se trata de un varón con aparentes signos de violencia.

Por otro lado, cabe recordar que se trata de otro cadáver hallado en la provincia de Málaga en los últimos días. Este pasado lunes un cuerpo fue depositado desde una embarcación en un muelle de un recinto portuario en la ciudad malagueña de Marbella.

Al respecto de este caso, Salas recordado que es "una persona fallecida que ha sido dejada por una narcolancha". "Se está investigando todos los hechos, se está recabando información, se está recabando testimonios de testigos, se está recabando diversas pruebas para determinar, evidentemente, para investigar el origen de ese fallecimiento y dilucidar las causas", ha concluido.