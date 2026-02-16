Autorizada la vuelta a sus viviendas de los desalojados de Benaoján (Málaga), salvo dos personas

Imágenes de la zona desalojada de la Estación de Benaoján (Málaga) en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MÁLAGA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32 personas del Barrio Alto del municipio malagueño de Benaoján que permanecían desalojadas debido a las consecuencias de los temporales ya pueden volver a sus viviendas, salvo dos inquilinos.

La autorización se produce tras la valoración técnica de los inmuebles, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, que precisan que un edificio sigue bajo supervisión técnica.

Así, según han informado las citadas fuentes andaluz, la agrupación local de voluntarios de Protección Civil se encargará del traslado y realojo de la población.

Por último, han explicado, además, que también se desactiva ya el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Ronda, que ha permanecido instalado en la ciudad del Tajo desde el comienzo del temporal.