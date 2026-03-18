Autorizan entregar a la familia los restos de Dana Leonte, asesinada en 2019 en Arenas, que será enterrada el sábado

Archivo - El hermano de Dana Leonte, Florín Leonte (i) junto a la abogada de la familia, Antonia Barba (d) a su llegada los juzgados de Vélez-Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de la localidad malagueña de Vélez-Málaga ha autorizado la entrega a la familia de Dana Leonte de los restos de esta mujer, desaparecida en Arenas (Málaga) en 2019 y por cuyo asesinato será juzgado su entonces pareja, con el fin de que sea enterrada este próximo sábado.

Así lo han informado a Europa Press varias fuentes judiciales, que han apuntado que el juzgado que se han encargado de la instrucción del caso responde de esta forma, mediante una diligencia, a la solicitud realizada por la familia, a través de su abogada, Antonia Barba, de poder disponer de los restos, hallados en junio de 2019, para darle sepultura.

El hermano de la joven, Florín Leonte, ha asegurado que la autorización judicial se produjo la pasada semana y ha señalado que este viernes desde las 14.00 horas será el velatorio, mientras que el sábado a las 16.00 horas tendrá lugar el entierro en el cementerio de Vélez-Málaga, en un acto en el que familia y amigos se reunirán para dar el último adiós a la joven.

Florín ha dicho en declaraciones a Europa Press que por un lado están tranquilos porque "ella puede descansar en paz" y la familia avanzar para "dejar un poco atrás todo esto", lo que sucederá una vez que se celebre el juicio. "Tenemos confianza en la justicia y después de siete años es bastante para celebrar el juicio" contra el acusado por el crimen de su hermana "y mandarlo a la cárcel", ha expresado.

Los hechos sucedieron en junio de 2019 en el domicilio familiar en Arenas. Desde la desaparición, el día 12, se hicieron numerosas batidas por la comarca de la Axarquía para su localización. En septiembre, el novio y padre de la hija de la joven fue detenido después de que se encontraran restos óseos de la víctima, aunque no se ha llegado a encontrar todo el cadáver.

La Fiscalía acusa al hombre por un delito de homicidio y otro contra la integridad moral, solicitando 17 años de prisión; mientras que la acusación en representación del hermano solicita 20 años de cárcel por un delito de asesinato. Por su parte, la defensa pedía inicialmente una sentencia absolutoria. El juicio se celebrará con un jurado popular.

Según la investigación y los escritos de las acusaciones, el procesado supuestamente "golpeó en la cabeza" a la mujer con un palo de madera en al menos una ocasión, "con el fin de acabar con su vida", tras lo que la habría trasladado "con la intención de ocultarla (porque ya hubiera acabado con su vida), o bien para culminar su fin último pretendido".

Después, señalan las acusaciones, supuestamente metió a la mujer en el maletero del vehículo, presuntamente "desmembrándola y esparciendo sus restos corporales por el terreno". Posteriormente, limpió el domicilio, "evitando la constancia de sangre en el mismo", y tras la ejecución de su plan, intentó buscar coartada dando varias versiones del hecho y suplantando a la víctima en mensajes de móvil.

La Fiscalía señala en su escrito que el acusado actuó "con absoluto deprecio a su libertad e integridad como mujer y haciendo prevalecer su dominio sobre ella como forma de supeditación a su interés propio, sin respetar su libertad para retomar su vida y con el fin de acabar con su vida o al menos representándole dicho resultado".

Solo se han encontrado algunos restos del cuerpo, que habrían sido escondidos supuestamente por el procesado. Así, las acusaciones consideran que con esta ocultación y con sus diversas versiones de los hechos, "provocando búsquedas equivocas previas a los hallazgos definitivos", el investigado "ha aumentado el daño moral" de la hija de la mujer y de otros familiares.