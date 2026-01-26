Avanzan a "buen ritmo" obras para dotar de acerado y medidas de calmado de tráfico a la carretera de Benahavís

Avanzan a buen ritmo las obras para dotar de acerado y medidas de calmado de tráfico a la carretera de Benahavís - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que la obra para dotar de acerado y medidas de calmado de tráfico a la carretera de Benahavís, en su tramo urbano, "están avanzando a buen ritmo".

Se trata de una esperada iniciativa municipal que se adopta una vez la ciudad ha obtenido la cesión y titularidad de este tramo de 2,3 kilómetros de longitud, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía aprobó hace unos meses el acta mediante el que se ha modificado la titularidad de este tramo de carretera, pasando a ser del municipio de Estepona.

La actuación está consistiendo en la mejora de toda esta zona, con la construcción de un acerado que garantice el tránsito peatonal entre ambos puntos (desde la A-7 a la avenida de La Alquería) y que a su vez permita la conexión de las distintas urbanizaciones que confluyen en el entorno.

Al mismo tiempo, y atendiendo a peticiones vecinales, se dotará a esta vía de medidas de calmado del tráfico y de paso para peatones. También se llevarán a cabo labores de alumbrado, ajardinamiento y arbolado, han señalado.

La obra se encuentra en un 40 por ciento de ejecución y hasta el momento se ha llevado a cabo el desbroce de la traza, la construcción de la explanada, así como la excavación e instalación de la canalización de pluviales, que está finalizando. Una vez concluyan estos trabajos previos se comenzará con la construcción de la acera.

El presupuesto asciende a 1.358.000 euros y el plazo de ejecución de los trabajos será de unos cuatro meses. La planificación contempla la compatibilidad de obras y tráfico en la zona. Se trata de una actuación demandada por los vecinos de la zona que ahora, una vez formalizada la titularidad de los terrenos dentro del término municipal de Estepona, ha podido ser atendida por el Ayuntamiento.