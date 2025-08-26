Aviso amarillo por altas temperaturas este miércoles en Málaga con máximas de hasta 36ºC

MÁLAGA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga será la única andaluza que activará aviso por altas temperaturas este miércoles, 27 de agosto. En concreto, la alerta será de nivel amarillo, ya que se espera que los termómetros lleguen a registrar durante la jornada máximas de hasta 36ºC.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el primer nivel de riesgo por temperaturas de hasta 36ºC en la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce, según detalla en su web, consultada por Europa Press, donde informa que el aviso estará en vigor entre las 13,00 y las 21,00 horas.

En cuanto a las temperaturas previstas, en la capital de la Costa del Sol se espera superar los 19ºC de mínima y 36ºC de máxima, mientras que en otros municipios de la provincia como Antequera se registrarán mínimas de 19ºC y se alcanzará los 33ºC. En Marbella se esperan valores entre los 24ºC y los 33ºC, mientras que en Ronda las temperaturas oscilarán entre los 19ºC y los 30ºC. En Vélez-Málaga, por su parte, se esperan mínimas de 22ºC y máximas que llegarán hasta los 34ºC.

La jornada se presenta, según la Aemet, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio malagueño, si bien no se descartan brumas matinales en áreas del litoral. Además, ha señalado que "se prevé la presencia de polvo en suspensión durante las primeras horas del día, aunque tenderá a disiparse progresivamente a lo largo de la mañana".

Sobre las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios significativos. Las máximas, por su parte, subirán en zonas costeras, mientras que tenderán a descender en el interior. El viento será de componente oeste, flojo en general, aunque aumentará a moderado durante la tarde. En el litoral, se prevé un episodio de poniente fuerte, especialmente en las últimas horas del día.