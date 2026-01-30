La Axarquía acoge la primera comisión provincial de Málaga de este año contra agresiones a profesionales del SAS. - JUNTA ANDALUCÍA MÁLAGA

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Área Sanitaria Este de Málaga Axarquía, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha acogido la primera reunión de este año de la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios.

Estas reuniones forman parte de las acciones contempladas en el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a los Profesionales del SAS, han explicado desde la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga en una nota.

En este encuentro han estado presentes más de veinte integrantes de la comisión que incluye a representantes de la Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en Málaga; Cuerpo Nacional de Policía y de la Comandancia de la Guardia Civil; distritos sanitarios Málaga-Guadalhorce y Costa del Sol; y hospitales Universitario Costa del Sol, Regional Universitario de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria.

También incluye representantes de las áreas sanitarias de Serranía de Ronda, Norte de Málaga Antequera y Este de Málaga Axarquía; Servicio provincial del Centro de Emergencias Sanitaria 061, y representantes de la asesoría jurídica del SAS.

La comisión provincial realiza dos reuniones anuales, con carácter semestral, con la finalidad de realizar una valoración y evaluación de las agresiones que tienen lugar en los centros sanitarios públicos en la provincia de Málaga, así como de las actuaciones llevadas a cabo para mejorar la prevención, la seguridad y la respuesta a las propias agresiones.

En las reuniones provinciales, también se analiza el desarrollo en la práctica de la estrategia trazada por el Plan frente a las agresiones del SAS, en el que, el seguimiento, análisis y evolución de las agresiones a profesionales sanitarios son prioridades.

Así, según han precisado, por ejemplo, para materializar los objetivos en materia de prevención, se mantiene la organización de talleres y seminarios de formación para profesionales con la finalidad de identificar y gestionar situaciones de crisis y mejorar la comunicación con los pacientes y familiares.

Asimismo, en los centros, se continúan desplegando medidas de seguridad en puntos críticos asistenciales (cámaras, botones de pánico, personal de seguridad); en cuanto a las respuestas, se revisan y actualizan los protocolos en caso de agresión incluyendo la denuncia (exprés), acompañamiento legal y seguimiento.

Respecto a los profesionales agredidos, se ofrece apoyo psicológico, acompañamiento y asesoramiento legal así como seguimiento para asegurar la recuperación y medidas de reincorporación laboral.

Hacia la población, tanto por parte de la Junta de Andalucía como por parte de organizaciones sindicales y profesionales, se han lanzado campañas de sensibilización para promover el respeto hacia los profesionales, difundiendo información sobre las consecuencias de cometer una agresión.

La finalidad del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a los Profesionales del SAS es prevenir, proteger y combatir la violencia hacia los trabajadores, controlando con rapidez cualquier situación de violencia, peligro o emergencia y minimizando sus consecuencias, para fomentar una cultura de seguridad y prevención.