La Axarquía recupera la BTL Feria de Lisboa para posicionar su oferta turística entre los portugueses

Cartel promocional de la presencia de la Axarquía en la feria de turismo BTL que se celebra en Lisboa. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, ha dado a conocer los objetivos y materiales con los que el destino Axarquía Costa del Sol se promocionará en la Feria Internacional de Turismo de Lisboa (BTL) que se celebra del 25 de febrero al 1 de marzo de 2026.

"Recuperamos esta Feria de Turismo incluyéndola en nuestra agenda de promoción 2026 a tenor de experiencias anteriores en las que detectamos un gran interés del turista luso por conocer la provincia de Málaga. Siendo así, tenemos que reforzar el conocimiento del destino Axarquía Costa del Sol de forma que cuando decidan planear unas vacaciones en Málaga dediquen algunos días a recorrer la Axarquía", ha explicado Martín.

"De ahí que hayamos vuelto a incluir a Lisboa en nuestra estrategia de mercados exteriores próximos", ha añadido. "Vamos a llevar nuestros mapas con los QR de los 31 pueblos para que conozcan toda nuestra oferta turística, pero además siguiendo la línea emprendida en los últimos años, llevamos nuestros productos autóctonos más emblemáticos: uvas pasas, aceite de oliva virgen extra, miel de caña, y ahora sumamos un aguacate como ya hicimos en Fitur de la mano de Reyes Gutiérrez y Sigfrido Fruit. El que llevamos a Portugal es de Trops a quien agradecemos la colaboración", ha indicado el presidente de la institución comarcal.

"En la BTL también mantendremos reuniones técnicas con el sector profesional a quien le daremos cuentas de todas nuestras posibilidades turísticas así como todos los servicios y establecimientos privados que reglamentariamente están en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía garantizando la excelencia del destino Axarquía-Costa del Sol", ha anunciado Martín refiriéndose a hoteles, apartamientos, camping, casas rurales, restaurantes, bodegas, guías de turismo, oficinas de turismo, agencias de viaje o empresas de ocio, entre otros.

El miércoles 25 y el jueves 26 la feria estará abierta exclusivamente para profesionales del sector turístico, "lo que supone una excelente oportunidad para generar sinergias, establecer nuevos contactos estratégicos y dar a conocer el potencial de nuestra comarca como destino".

A partir del viernes y durante el sábado y el domingo, la feria abrirá sus puertas al público general, "ofreciéndonos la ocasión de acercar nuestra oferta turística directamente a los visitantes, despertar su interés y reforzar la imagen de la comarca como un destino atractivo, y por supuesto será una magnífica oportunidad para promocionar nuestra gastronomía y poner en valor la calidad y singularidad de nuestros productos locales".

En el mismo sentido se ha expresado el vicepresidente responsable del área de Turismo, Jesús Pérez Atencia para quien "la Feria de Turismo de Lisboa supone para la comarca de la Axarquía una nueva oportunidad de futuro, recuperando nuestra presencia en un evento de primer nivel y con un público objetivo dentro de un mercado importante".

De ahí que haya insistido en la importancia de que la Axarquía Costa del Sol vuelva a Portugal "con un objetivo claro y firme: posicionar nuestro destino entre los viajeros portugueses que eligen Andalucía para disfrutar de sus vacaciones".

"Y lo hacemos convencidos de que existe una enorme oportunidad de crecimiento en un mercado cercano, afín y con una clara conexión cultural y turística con nuestra tierra", ha añadido. "Portugal no es un mercado lejano ni desconocido. Es un país con excelentes comunicaciones con Andalucía, cuyos ciudadanos ya muestran un gran interés por la provincia de Málaga", ha afirmado Pérez Atencia.

También ha considerado que Lisboa "una excelente oportunidad de mostrar nuestras bondades a través de herramientas adaptadas al hoy por hoy del turismo, gracias a la digitalización, la inmediatez de la repsuesta y nuestra identidad única". En este sentido, Pérez Atencia ha dicho que la presencia de Mancomunidad en la BTL "no es una acción aislada: forma parte de una estrategia de promoción exterior bien planificada para 2026, donde priorizamos mercados próximos con alto potencial de retorno".

Por último, el vocal de Turismo ha recordado que la BTL "es una de las grandes ferias del sur de Europa, con más de 800 expositores y representación de más de un centenar de países". "Estar allí no es solo promocionarse, es defender nuestra marca frente a otros destinos internacionales", ha concluido.