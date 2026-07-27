El Ayuntamiento abre el plazo para solicitar el acceso a caballistas y enganches a la Feria de Málaga

Archivo - Paseos de enganches y caballos recorren el Cortijo de Torres de la Feria de Málaga en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área de Fiestas del Ayuntamiento vuelve a conceder, como en años anteriores, las credenciales para el acceso de caballistas y enganches al recinto ferial de Cortijo de Torres para impulsar y facilitar la presencia de caballistas en la Feria de Málaga.

El plazo para presentar las solicitudes se abre este lunes, 27 de julio, y finalizará el 22 de agosto, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Al igual que el año pasado, el acceso con esta credencial será mediante códigos QR, con el objetivo de facilitar al usuario la forma de obtener este pase, al tiempo que se sigue apostando por la digitalización del proceso.

De esta manera, se recuerda a los caballistas que para acceder al recinto ferial es necesario estar en posesión de este permiso que garantiza el cumplimiento de la legalidad vigente. Al mismo tiempo, se establecerá un control que permitirá que los equinos que estén esos días en Málaga cumplan todos los requisitos necesarios.

Asimismo, han incidido en que la Feria de Málaga apuesta por potenciar el cuidado de los caballos por parte de los propietarios responsables de los mismos.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN DE CREDENCIAL

Desde este lunes se puede solicitar y realizar este trámite preferentemente de forma telemática en la sede electrónica, si bien también se sigue facilitando de forma presencial, en el siguiente enlace: https://sede.malaga.eu/es/tramitacion/detalle-del-tramite/in....

Los pasos son iniciar la tramitación, cumplimentando y firmando la declaración responsable en línea; y se recibirá un correo electrónico con un enlace para poder descargar el pase digital solicitado.

Cada solicitud de montura recibirá un pase digital. En caso de enganche, recibirá un pase el carruaje y tantos pases solicite para cada uno de los animales de tiro.

Los usuarios podrán descargar los pases digitales en su dispositivo, así como tendrán la opción de imprimirlos. En cada pase digital vendrá reflejado un código QR, el chip del animal, así como el nombre del éste para poder identificarlo fácilmente.

Los interesados que tengan dudas o necesiten hacer el trámite presencial pueden dirigirse la oficina situada en los Servicios Operativos, Camino San Rafel, 99, en días laborables desde este lunes hasta el 21 de agosto inclusive en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 21,00 horas, los días 1, 2, 8 y 9 de agosto permanecerá cerrada la oficina, los días 15, 16 y 19 de agosto se atenderá con el horario anterior, --sábado 22 de agosto en horario de 11,00 a 14,00 horas--.

Deberán presentarse obligatoriamente para solicitar los pases digitales los documentos de DNI del titular, modelo de Declaración Responsable debidamente cumplimentado y en caso de representación, modelo autorización representación administrativa debidamente cumplimentada firmada por el titular y fotocopias del DNI del titular, así como del representante. Ambos documentos estarán disponibles en la web municipal.

VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS

Por otro lado, han indicado que al artículo 36 de la ordenanza de Feria, que recoge los vehículos no autorizados en este sector, indica que no se permitirá la entrada en el recinto ferial de vehículos a motor transformados o con elementos no correspondientes a un carro especifico de caballos, coches de caballos con ruedas neumáticas, carros de entrenamiento, carros de venta ambulante y cualquier otro que pudiera portar publicidad o que sus características pudieran deslucir el paseo por los materiales empleados, fabricación seguridad o cualquier otro factor que estime la autoridad competente.

Por motivos de seguridad, la lanza de los enganches en tronco deberá ser la adecuada en longitud, debiendo ajustarse convenientemente el collerón y los cejaderos, con el objeto de evitar que la lanza se eleve excesivamente cuando el enganche pare, o de marcha atrás. Los estribos no deberán sobrepasar las líneas exteriores del enganche.