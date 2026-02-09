El Ayuntamiento de Casares (Málaga) inicia la valoración de daños tras el paso de las borrascas

Imagen de una vía de Casares tras el paso del temporal - AYUNTAMIENTO DE CASARES

CASARES (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Casares, tras el paso del temporal, ha iniciado la valoración y cuantificación de los daños ocasionados, "un paso necesario para solicitar la declaración de zona catastrófica".

El alcalde, Juan Luis Villalón, junto a miembros del equipo de gobierno y técnicos municipales, está recorriendo desde este pasado domingo los caminos y vías más afectados.

Entre los puntos más dañados se encuentran el Camino del Cerro de la Novia, donde el deslizamiento del firme y la aparición de dos grandes socavones han dejado incomunicadas desde hace días a varias familias, y el Camino de Jimena, que mantiene aislado a otro vecino.

Ante esta situación, el Ayuntamiento comenzará ese martes, 10 de febrero, con medios propios, un arreglo provisional en ambos caminos con el objetivo de restablecer el paso de forma segura, mientras se estudian soluciones definitivas.

De igual modo, según han señalado desde el Consistorio en una publicación en redes sociales, continúan los trabajos en el Camino de Gaucín, donde se está actuando en la retirada de arboleda caída y en la prevención de riesgos por pinos afectados, y se está valorando una intervención provisional en el Arroyo de la Albarrá. También se han inspeccionado el Camino de la Arquita y la carretera MA-8300, a la altura de la calle Monte.

En este último caso, vía dependiente de la Diputación Provincial, los técnicos están evaluando el desprendimiento de la ladera, que no presenta riesgo inmediato de derrumbe, así como las reparaciones necesarias y la sujeción del terreno, ha explicado el Consistorio.

Por su parte, desde el Ayuntamiento han indicado que técnicos de la Junta de Andalucía se encuentran ya sobre el terreno revisando el tramo cortado de la A-7150, donde se prevé actuar durante esta semana. Hasta entonces, la carretera permanecerá cerrada al tráfico rodado.

Desde el Ayuntamiento han pedido a los vecinos que "extremen la precaución y tengan paciencia", ya que los trabajos de arreglo de caminos "pueden provocar molestias, pero son necesarios para garantizar un paso seguro".