El Ayuntamiento convoca una nueva edición de las muestras culturales 'MálagaCrea' que aumenta el importe de los premios

Ayuntamiento convoca una nueva edición de las muestras culturales 'MálagaCrea' que aumenta el importe de premios - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento lanza una nueva convocatoria de las muestras culturales 'MálagaCrea', organizadas por el Área de Juventud, para la promoción de jóvenes artistas con edades comprendidas entre los 15 y 35 años que hayan nacido, residan, estudien o trabajen en Málaga, con un aumento del importe que este año alcanza los 44.600 euros, repartidos en un total de 33 premios entre las diez modalidades artísticas en las que se puede participar.

Las solicitudes estarán disponibles en la página www.juventud.malaga.eu, una vez que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (Bopma) y también estarán disponibles en La Caja Blanca.

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, ha presentado este lunes la edición de 2026 de este programa municipal que desde hace más de tres décadas tiene como objetivo promocionar la cultura y el arte creado por jóvenes malagueños, facilitar los canales de expresión de sus obras y fomentar la participación de artistas y colectivos juveniles.

Así, el programa 'MálagaCrea' impulsa la innovación, la creatividad y la originalidad en los campos artísticos de las artes visuales, artes escénicas, cómic, moda, cortometrajes, gastronomía, músicas actuales, literatura, música clásica y videojuegos, con un aumento de 5.000 euros en premios con respecto a la convocatoria del año pasado.

Además, dentro de la muestra 'Jóvenes Intérpretes' de música clásica, la Fundación Musical de Málaga aportará 1.500 euros como premio a la mejor interpretación de un compositor español, mientras que la Fundación Hispana Música otorgará el premio 'Da Camera' al mejor colectivo de música de cámara, consistente en participar en un concierto en una producción de la entidad. Asimismo, en la Muestra Joven de Moda, en la modalidad de Moda Flamenca, se crea un segundo premio dotado con 2.000 euros.

Asimismo, en la Muestra Joven de Gastronomía colaboran distintas entidades que aportan productos vinculados a su actividad como Sabor a Málaga, la marca promocional de la Diputación Provincial, y el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, entre otros.

MODALIDADES Y PARTICIPACIÓN

'MálagaCrea' abarca las modalidades de artes visuales (pintura, escultura, fotografía, videoarte, grabado, grafiti, etcétera), moda (flamenca y otras), música clásica a través de Jóvenes Intérpretes, cortometrajes (ficción, documental, animación y videoclip), gastronomía, músicas actuales, cómic, literatura (narrativa breve, poesía y microrrelato), artes escénicas (danza, performance, circo, drama, títeres, entre otras) y videojuegos (dispositivos móviles y PC/consolas).

Tanto las personas como colectivos interesados podrán realizar las inscripciones a través de la página del Área de Juventud, www.juventud.malaga.eu, donde también se puede consultar toda la información, o de manera presencial en La Caja Blanca situada en la avenida Editor Ángel Caffarena, 8.

El plazo de inscripción para las distintas modalidades permanecerá abierto hasta en diferentes fechas. En concreto, Jóvenes intérpretes (música clásica): 23 de marzo; artes escénicas: 23 de marzo; artes visuales: 26 de marzo; gastronomía: 8 de abril; moda: 13 de abril; literatura: 20 de abril, cómic: 27 de abril; cortometrajes: 8 de junio; músicas actuales: 15 de junio; y videojuegos: 28 de julio.

DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN DE JÓVENES ARTISTAS

El programa 'MálagaCrea' añade a los premios económicos la difusión de las obras de estos jóvenes creadores para darlas a conocer al público en general, sirviendo de plataforma promocional de nuevos talentos.

Para ello, se programan una serie de eventos con entrada gratuita que incluyen conciertos, proyecciones cinematográficas, representaciones escénicas, pasarelas de moda, exposiciones, cocina en vivo o lecturas públicas. De esta manera, se da un impulso al talento joven local al tiempo que se amplía la oferta cultural existente en la ciudad.

Por otro lado, los participantes que hayan sido premiados, recibido alguna mención especial o hayan resultado finalistas de las distintas muestras culturales podrán formar parte de los candidatos para representar a Málaga en las actividades que se llevan a cabo entre las ciudades españolas que componen el programa de fomento y promoción de jóvenes creadores denominado 'Tejiendo Redes', o de la Bienal Internacional de Jóvenes Creadores de Europa y el Mediterráneo, a nivel supranacional.