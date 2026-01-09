El Ayuntamiento defiende la estricta legalidad de sus actuaciones en el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones

Archivo - Señal de la zona de Bajas Emisiones en Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha salido al paso de recientes informaciones sobre la falta de sanciones a vehículos extranjeros en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y ha denfendido la estricta legalidad de sus actuaciones en este ámbito, a la vez que ha calificado de "quimera legal" perseguir infracciones fuera de las fronteras.

Fuentes municipales señalan que ·es necesario aportar rigor jurídico para entender que el Ayuntamiento de Málaga, no actúa con laxitud, sino bajo el estricto cumplimiento del principio de legalidad". Y añaden que "el actual vacío normativo europeo hace que, hoy por hoy, perseguir estas infracciones fuera de nuestras fronteras sea una quimera legal".

Así, desde el Consistorio apuntan al límite de la directiva vigente (2015/413), toda vez que actualmente, el intercambio transfronterizo de información sobre tráfico en la Unión Europea se rige por la Directiva (UE) 2015/413, norma que es de "catálogo cerrado" (numerus clausus), lo que significa que los estados solo están obligados a facilitar los datos de sus ciudadanos cuando cometen una de ocho infracciones específicas.

Las infracciones son exceso de velocidad; no utilización del cinturón de seguridad; no detención ante un semáforo en rojo; conducción en estado de embriaguez; conducción bajo los efectos de drogas; no utilización del casco de protección; circulación por un carril prohibido; y utilización ilegal de un teléfono móvil durante la conducción.

"Como se observa, el incumplimiento de las restricciones de acceso o las ZBE no figura en esta lista", señalan, a la vez que inciden en que la administración local "no dispone de la herramienta legal para identificar automáticamente a un titular extranjero por entrar en la ZBE". "Intentar sancionar sin esta base jurídica derivaría en una nulidad de pleno derecho y en una vulneración de la protección de datos", añaden.

Las mismas fuentes municipales apuntan que el panorama cambiará radicalmente con la nueva Directiva (UE) 2024/3237, aprobada el 19 de diciembre de 2024. Esta norma reconoce que el sistema anterior era insuficiente y amplía el catálogo a 18 infracciones, incluyendo específicamente las restricciones de acceso.

Cuando esta directiva sea transpuesta a nuestro ordenamiento (el plazo máximo es julio de 2027), se se podrá identificar a infractores de las ocho anteriores y de otras diez nuevas categorías, como son incumplimiento de las restricciones de acceso de vehículos; estacionamiento peligroso o en lugares prohibidos; cruce de una línea continua; circulación en sentido contrario; no respetar las normas sobre el uso de carriles de emergencia; vehículo con exceso de carga; casos de "atropello y fuga"; y uso de carriles reservados para determinados vehículos (como BUS-VAO).

Lejos de la inacción, el Ayuntamiento de Málaga se encuentra en permanente contacto con las autoridades competentes y organismos de tráfico para adaptar sus sistemas tecnológicos de control de la ZBE a los requisitos de la nueva directiva. El objetivo es que, en el mismo instante en que se produzca la transposición al ordenamiento jurídico español, la ciudad disponga de toda la infraestructura técnica necesaria para que la norma sea efectiva desde el primer día.

Por último, insisten en que hasta que el Estado español no transponga la Directiva 2024/3237, las ZBE son, a efectos prácticos de cobro transfronterizo, inexistentes para la normativa de intercambio de datos. "El Ayuntamiento de Málaga está operando con la diligencia que permite el marco legal actual", concluyen.