Ayuntamiento ejecutará actuaciones de sustitución del falso techo de varias dependencias municipales

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Servicios Operativos y Régimen Interior, va a comenzar en los próximos días las actuaciones para la sustitución de los falsos techos de cuatro oficinas municipales ubicadas en la tercera planta del edificio de la Casona del Parque.

Efectivos de Bomberos realizaron el 5 de enero un informe sobre la situación de las dependencias del CSIF en la Casona, tras la caída de parte del falso techo en dichas dependencias, y procedieron a inspeccionar, desescombrar y a la retirada de placas en peligro de caída en esa zona.

Según el informe de Bomberos, tras una primera inspección se observó que se había caído un trozo del falso techo de escayola de 2,5 metros cuadrados en la zona del CSIF, ubicada en la última planta del edificio.

De igual modo, se realizó inspección de la zona de la cubierta, tanto por el interior como por el exterior, sin que se encontrara peligro de caída de la misma, aunque sí se detectó agua cayendo a la zona del falso techo, siendo esta afectación la posible causa de la caída del mismo, según el informe de Bomberos.

El Ayuntamiento ha señalado en un comunicado que los bomberos procedieron al desescombro y a la retirada de las placas de escayola en peligro de caída, recomendando la revisión de las filtraciones de agua y de las placas de las salas aledañas.

Por su parte, Servicios Operativos, en base a lo determinado por Bomberos, ha realizado una inspección ocular los días 9 y 13 de enero y se han ejecutado trabajos como la ruptura de la escayola en distintos puntos para ver si hay vicios ocultos sobre el resto de las dependencias de la planta tercera del Ayuntamiento donde se encuentran las oficinas de diversas secciones sindicales del Ayuntamiento (CCOO, UGT y CSIF, aunque UPLB también las usa puntualmente), así como distintas dependencias del Área de Recursos Humanos.

Tras la finalización de estos trabajos, los técnicos han detectado que, en el caso del despacho del CSIF, que se encuentra ubicado en un antiguo patio según la configuración original del edificio cubierto por unas placas metálicas, que se impermeabilizan regularmente, y un falso techo de escayola sujeto con cañas a unas viguetas de madera, ha habido humedades provocadas por pequeñas filtraciones, agravadas por las intensas lluvias de estos dos últimos años, y la aparición de xilófagos, que han provocado el debilitamiento de estas viguetas de madera hasta que se ha partido, lo que ha provocado la rotura de unos tres metros cuadrados del mismo.

Así, se va a proceder a retirar el falso techo, las cañas y las viguetas de madera de la dependencia y se sustituirá por un falso techo desmontable.

Por su parte, en el caso de las oficinas del Área de Recursos Humanos, la inspección ha detectado que las viguetas de madera sobre las que se sustentan los falsos techos de dos de las oficinas de esta área en la tercera planta podrían estar afectadas por hongos y el mismo tipo de insectos, por lo que se va a proceder a retirar los falsos techos y las viguetas y se sustituirán por otro falso techo desmontable.

Durante la ejecución de la obra, las dependencias no podrán estar ocupadas, de modo que los empleados que habitualmente trabajan en ellas utilizarán la modalidad de teletrabajo.

ACTUACIONES Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA EN LA CASONA DEL PARQUE

Por otro lado, han indicado que si bien la Inspección Técnica de Edificios (ITE) del año 2021 resultó desfavorable, el Área de Servicios Operativos ha venido ejecutando actuaciones y obras de reforma para solventar las principales causas por la que los técnicos informaron de forma desfavorable dicha inspección.

Entre éstas destacan la reparación de fisuras detectadas en la segunda planta del edificio, la reparación o sustitución de los falsos techos de distintas dependencias (incluso los no incluidos en la ITE) y la renovación de los ascensores del Ayuntamiento.

En la línea de eliminar la humedad del edificio, han recordado que en los últimos años el Ayuntamiento de Málaga ha sustituido la totalidad de la carpintería exterior del edificio (ventanas) y ha llevado a cabo actuaciones encaminadas a la eliminación de patologías de "ascenso por capilaridad" que presentaban determinadas estancias de la Casona.

De igual forma, Servicios Operativos ha ejecutado de forma regular impermeabilizaciones de la cubierta, la reparación de aquellos elementos exteriores del edificio que así lo requerían, así como la revisión de forma periódica del sistema del sistema de climatización y de los bajantes y la fontanería del edificio.