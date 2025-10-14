El Ayuntamiento de Estepona concluye trámites para acometer la mayor reforma y mejora del parque público Seghers

ESTEPONA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha concluido la tramitación administrativa para acometer una importante intervención en el Parque Público Puerto Estepona-Seghers.

El Consistorio ha adjudicado las obras para la ejecución de una completa remodelación y mejoras en este importante espacio verde construido en el año 2005 y que dispone de una superficie de 24.500 metros cuadrados.

El contrato suscrito con la empresa Ambitec Servicios Ambientales, SAU, con un presupuesto de adjudicación de 381.251 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de dos meses, contempla la realización de trabajos para diversas acciones como la renovación del pavimento de los caminos peatonales, así como obras complementarias de mejora y reparación y nuevo equipamiento para áreas de juegos, mobiliario urbano y trabajos de plantación y mantenimiento de zonas verdes.

El proyecto respeta y potencia la colección botánica existente, con especial atención al arbolado ejemplar, ampliando el número de unidades de las especies arbustivas de origen mediterránea, y dotándoles de un nuevo sistema de riego adaptado a las necesidades de dichas especies, según ha indicado el Ayuntamiento de Estepona en un comunicado.

La actuación de mayor envergadura será la sustitución de todo el pavimento, así como la instalación de un sistema de riego automático. Se contempla además la sustitución y ampliación del mobiliario urbano compuesto por bancos, papeleras y mesas de picnic, y la instalación de un amplio equipamiento de juegos infantiles.

El parque es un espacio público que fue construido en 2005. Desde entonces, se han realizado trabajos de mantenimiento, sin producirse la completa renovación o sustitución del pavimento e instalaciones, incluido el mobiliario urbano y parque infantil. Por ello, la intervención programada ahora será más ambiciosa y comprenderá una renovación integral.