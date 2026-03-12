El Ayuntamiento impulsa nuevas actuaciones para poner en valor el Cementerio Histórico de San Miguel

Archivo - Cementerio De San Miguel - EUROPA PRESS/CULTOPIA.ES - Archivo

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga impulsa nuevas actuaciones para poner en valor el Cementerio Histórico de San Miguel. La empresa municipal Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa), dependiente del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha sacado a concurso la ejecución de las obras de repavimentación y mejoras del cementerio, que contemplan la adecuación de todos los viales y zonas peatonales, la dotación de una pavimentación homogénea, la instalación de un nuevo sistema de iluminación ornamental, la renovación de la red de saneamiento y la incorporación de una red de pluviales que garantice la correcta evacuación del agua de lluvia.

Esta actuación, que ha sido licitada con un presupuesto de 2.630.701,23 euros (IVA incluido), está incluida en el plan 'Conecta_Málaga' dentro de los Planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible, la cohesión económica, social y territorial (EDIL), con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Plurirregional de España para el periodo 2021-2027.

Las obras tienen un plazo de ejecución de diez meses. El periodo para la recepción de ofertas en el proceso de licitación permanecerá abierto hasta el 7 de abril, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En esta primera fase se ejecutará la renovación de la pavimentación existente en los viales y zonas peatonales del cementerio, que actualmente presenta un alto grado de heterogeneidad al combinarse superficies originales con reparaciones posteriores, garantizando donde sea posible las baldosas colocadas a principios del siglo XX y, en el resto, la disposición de elementos similares. Además, se aprovecharán estos trabajos para instalar una nueva red de aguas pluviales, así como de un nuevo sistema de iluminación.

PROTECCIÓN AL PATRIMONIO

Todos los materiales deberán ser compatibles con el carácter patrimonial del cementerio, respetando la estética del lugar, los materiales tradicionales existentes y los elementos de valor histórico-artístico.

En este sentido, durante la ejecución de los trabajos se deberán adoptar todas las medidas necesarias para la protección de los elementos de valor patrimonial tales como esculturas, lápidas o mausoleos. Igualmente, se deberá garantizar la vigilancia arqueológica durante la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras y excavaciones.

Estos trabajos tendrán continuidad con una segunda fase, en la que se acometerá la restauración o reparación de mausoleos, panteones y elementos funerarios existentes, las obras en la capilla y edificios auxiliares del cementerio y la renovación de las zonas ajardinadas no adyacentes a los viales objeto de actuación.

PLAN 'CONECTA_MÁLAGA'

El proyecto de mejora y puesta en valor del Cementerio Histórico de San Miguel está incluido en el plan 'Conecta_Málaga', que contempla actuaciones de regeneración y dinamización de tres ámbitos de la ciudad (centro-norte, el barrio de Las Flores y Cruz del Humilladero).

El plan, formulado por el Área de Economía, Hacienda y Fondos de la UE en coordinación con el resto de áreas y organismos de la Corporación, ha obtenido en esta convocatoria, gestionada por el Ministerio de Hacienda, el importe máximo de senda financiera que se ha concedido dentro de la categoría de grandes ciudades en Andalucía, 11.948.905 euros de fondos Feder, correspondiente a un 85% de tasa de cofinanciación de la inversión pública aprobada, 14.057.535 euros.

No obstante, las actuaciones recogidas en el plan suponen una inversión total de 30 millones de euros. El resto hasta alcanzar dicho importe será asumido con recursos propios del Consistorio y de los fondos europeos que se puedan conseguir por sobreejecución.