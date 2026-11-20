Archivo - Imagen de archivo de otra edición del programa de educación ambiental del Ayuntamiento en centros escolares. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de las áreas de Sostenibilidad Medioambiental y Educación, ha abierto el plazo para que centros docentes de Primaria y Secundaria se inscriban en la tercera edición del concurso 'Exploradores del Pasaporte Verde', puesto en marcha para fomentar la educación ambiental y la sostenibilidad entre el alumnado.

El certamen tiene como objetivo fomentar la educacion ambiental mediante actividades didácticas, participativas y competitivas que contribuyan a reforzar los conocimientos aprendidos a través del programa de educación ambiental Pasaporte Verde, que desde hace 13 años se lleva a cabo entre la comunidad educativa de la ciudad para promover la concienciación de los estudiantes sobre la necesidad de respetar el entorno en el que residen.

Esta iniciativa, que forma parte de los Programas Educativos Municipales del Ayuntamiento, oferta una serie de actividades e itinerarios ambientales con el objetivo de que los estudiantes, desde edades tempranas, sean protagonistas activos en la construcción de una sociedad informada, comprometida, participativa y respetuosa con su entorno.

Para este curso 2026/27, la oferta se ha actualizado con diez itinerarios ambientales, a los que pueden optar de modo gratuito todos los centros educativos de la ciudad, como son 'Eco Residuos...Reduce y separa'; 'Cambio mi modelo de consumo'; 'Cuidando mi barrio'; 'Esto me suena'; 'El hábitat y la vida del camaleón'; 'Especies marinas amenazadas'; 'Huerto escolar...Siembra y aprende'; 'Generación-Restauración'; 'Actuando por el clima'; y 'Biodiversidad urbana'.

Como refuerzo a estas acciones, por tercer año se convoca el concurso 'Exploradores del Pasaporte Verde', dirigido a centros educativos que hayan participado o vayan a participar en el programa Pasaporte Verde, distribuidos en varias categorías, como Segundo Ciclo de Primaria; Tercer Ciclo de Primaria; primero y segundo de Secundaria; y tercero y cuarto de ESO; pudiendo participar un total de 30 grupos por categoría.

Tanto las bases como el formulario de inscripción están disponibles en la en la sección de Biodiversidad y Educación Ambiental de la web del Área de Sostenibilidad Medioambiental https://medioambiente.malaga.eu/bioeduca/concienciacion-ambi.... El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta las 12:00 horas del 31 de diciembre.

El concurso consta de tres fases. En la primera, que se desarrollará hasta mediados de marzo en cada centro educativo, los grupos participantes realizarán pruebas de investigación, memoria y colaboración en el aula, de forma que los diez grupos con mayor puntuación pasarán a la segunda fase, a finales de abril en un espacio aún por determinar, en la que se llevará a cabo una prueba de preguntas relacionadas con los temas trabajados.

Los cuatro grupos con mejor puntuación pasarán a la final, prevista en mayo, en la que pondrán a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo del concurso mediante una dinámica de preguntas y respuestas. Todos los participantes de los grupos finalistas recibirán un obsequio, mientras los ganadores serán premiados con la plantación de un árbol junto con una placa conmemorativa en el centro educativo.