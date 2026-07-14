El Ayuntamiento de Málaga abre el proceso para mostrar actividades en la III Semana de la Proximidad

La concejala delegada de Participación Ciudadana, Migración y Cooperación al Desarrollo, Mar Torres, acompañada por el coordinador local en Málaga de Foro NESI, Álvaro López, presentando la III Semana de la Proximidad. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha el proceso para que las entidades sociales, comercios e instituciones de la ciudad se sumen a la tercera edición de la Semana de la Proximidad, que se celebrará del 16 al 22 de octubre bajo el lema 'Redescubriendo nuestros barrios'.

Se trata de una iniciativa promovida por el Área de Participación Ciudadana junto a la Fundación Foro NESI con el objetivo de implicar a organizaciones, instituciones y establecimientos de los once distritos de la ciudad en el desarrollo de actividades que contribuyan a visibilizar acciones locales que pongan en valor la proximidad como factor clave de la calidad de vida y de la sostenibilidad.

En la primera edición participaron 52 organizaciones de la ciudad que llevaron a cabo 95 acciones entre talleres, ponencias, paseos, visitas guiadas por barrios singulares y jornadas de puertas abiertas; mientras en la segunda, celebrada el año pasado, se llevaron a cabo 192 actividades ofrecidas por un centenar de entidades, instituciones y establecimientos.

La concejala delegada de Participación Ciudadana, Migración y Cooperación al Desarrollo, Mar Torres, acompañada por el coordinador local en Málaga de Foro NESI, Álvaro López, ha informado de la activación del proceso, las fechas previstas y ha animado al tejido asociativo y comercial de la ciudad a adherirse al programa de actividades.

El pasado 24 de junio tuvo lugar una sesión informativa a la que asistieron unas 60 entidades. Para arrancar la Semana de la Proximidad, el mismo día 16 de octubre se celebrará un encuentro en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, en el que se mantendrá una ponencia y una mesa redonda sobre proximidad y varias organizaciones participantes expondrán sus eventos al público.

Con la Semana de la Proximidad, el Ayuntamiento pretende volver a llenar la ciudad de experiencias de proximidad para concienciar sobre la importancia de lo local y visibilizar las numerosas organizaciones que trabajan en Málaga por una ciudad más próxima, sostenible y justa.

Las actividades planteadas giran en torno al consumo de cercanía, las redes de cuidados locales y el urbanismo de proximidad, fomentando una ciudad más habitable de la mano del tejido social, a la vez que se pone en valor el trabajo diario del movimiento asociativo malagueño.