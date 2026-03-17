El Ayuntamiento de Málaga avanza en la propuesta de integración urbana del Guadalmedina

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MÁLAGA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga sigue avanzando en la propuesta de integración urbana del río Guadalmedina. Mientras se ultima la redacción del anteproyecto que dejará definidas las actuaciones a ejecutar en el tramo comprendido entre el puente de Armiñán y la pasarela peatonal de El Perchel (a la altura del MUCAC-Mayoristas), el Área de Sostenibilidad Medioambiental ya ha iniciado el proceso para, en base a ese primer documento, licitar la redacción del proyecto que recogerá las intervenciones de adecuación hidráulica, conectividad transversal y renaturalización del cauce con el objetivo de integrarlo en la trama urbana y conectar las zonas de la ciudad situadas entre las dos márgenes.

Así, la junta de gobierno local ha aprobado solicitar a la Junta de Andalucía una subvención directa y excepcional para financiar la redacción del proyecto, según ha informado en rueda de prensa la portavoz del equipo de gobierno municipal, Elisa Pérez de Siles, y la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez.

Este trámite se produce después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordara el pasado día 11 declarar de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las actuaciones que contribuirán a minimizar el riesgo de posibles inundaciones en la ciudad a través de la adecuación del citado tramo del río.

El importe de la subvención a solicitar es de un millón de euros, lo que supone la mitad del presupuesto estimado por el Área de Sostenibilidad Medioambiental para la redacción de la primera fase del proyecto, que se centrará en las intervenciones previstas sobre el cauce y que tomará como referencia las propuestas recogidas a nivel de anteproyecto, de forma que la actuación en el lecho permita compatibilizar el funcionamiento hidráulico con los requerimientos urbanísticos para su integración.

Esta intervención supondrá una mejora sustancial en la gestión del riesgo de inundación en el entorno, al tiempo que impulsa la transformación del cauce en un corredor verde, compatible con su función hidráulica y alineado con los objetivos de adaptación al cambio climático y renaturalización de espacios fluviales.

Para favorecer la integración urbana del cauce, la propuesta contempla en distintas fases la creación de espacios públicos y zonas de estancia a modo de plazas-puente que conecten ambas márgenes entre los puentes de Armiñán y Perchel y, en una fase posterior, se desarrollará a nivel de proyecto constructivo el soterramiento de las vías laterales, las avenidas de Fátima y el eje Pasillo de Santa Isabel-avenida de la Rosaleda, para crear dos bulevares.