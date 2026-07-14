El Ayuntamiento de Málaga avanza en proyectos de soterramiento de la avenida Valle Inclán y el nuevo campo de rugby

La portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, y el concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carlos Conde. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento ha aprobado este martes el proyecto de modificación del Plan Cuatrienal de Inversiones del Presupuesto del Consistorio para el año 2026 para continuar avanzando en destacadas actuaciones. Se trata de un ajuste presupuestario para consignar en distintas anualidades las cantidades previstas de los tres proyectos para el inicio de las obras o de la licitación de las mismas.

En primer lugar, en cuanto a la financiación prevista para el proyecto y las obras del soterramiento de la avenida de Valle-Inclán, cuyo presupuesto total de licitación asciende a 26.799.780,55 euros (IVA incluido), se consignan 896.500,68 euros para la anualidad del 2027; 9.053.709,06 euros para la anualidad del 2028; y 16.021.423,99 euros para la anualidad del 2029. El importe restante hasta los 26,7 millones de euros se consignará en la anualidad del año 2030.

Con este proyecto se busca también una regeneración urbana del entorno en superficie, para facilitar el tránsito entre las barriadas de Miraflores y Carlinda, con una mejora de la seguridad para el peatón.

La licitación se llevará a cabo a través de un contrato mixto de Proyecto y Obra, con una duración neta estimada de 31 meses y dividida en dos fases (nueve meses para la redacción y visado del Proyecto de Construcción y 22 meses de ejecución), sin contar tramitación intermedia de este último, según ha informado la portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, y el concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carlos Conde.

Por otra parte, para el inicio de la licitación de la obra del campo de rugby previsto en el distrito de Teatinos se consignan 4.870.286,30 euros para el año 2027 y 541.493,53 euros en el año 2028, siendo el presupuesto actualizado de 5.411.779,53 euros. Cabe recordar que esta actuación se desarrolla de forma conjunta con la Diputación de Málaga.

Con ambos proyectos (el campo de rugby y el soterramiento de la avenida Valle Inclán) se da cumplimiento al Programa de Gobierno 2023-2027.

Por último, se incluyen ajustes económicos en las anualidades previstas en el Plan de Inversiones respecto al proyecto de rehabilitación del interior del panteón de la familia Heredia en el Cementerio de San Miguel.

El objeto de este proyecto, cuya obra está a punto de iniciarse y tiene un plazo de ejecución de 12 meses, es la rehabilitación interior de todo el panteón incluyendo todos los paramentos, las dos bóvedas y la cúpula central, así como la solería. Para el inicio de la obra se destinan 244.583,48 euros en la anualidad de 2026 y 117.605,95 en la anualidad de 2027.

CONTRATOS DE LA AGENCIA Y PRÉSTAMOS DE OBRAS DE ARTE

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado el expediente de contratación de explotación de la concesión de servicios de las tiendas del Museo Casa Natal Picasso, el Centre Pompidou Málaga, la Colección del Museo Ruso/Málaga Espacio Expositivo Tabacalera (MEET) y el Museo Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (MUCAC) en sus dos sedes (La Coracha y Mayoristas), que están gestionados por la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales.

Así, se ha dado luz vede a la apertura del procedimiento de licitación del contrato, mediante procedimiento abierto y la duración de la concesión será de cinco años. Se establece un canon variable en función del volumen de ventas de artículos a la venta y, por otro, de catálogos de la Agencia.

También en relación a la Agencia, se ha aprobado la contratación del servicio de mantenimiento, reparación y conservación del inmovilizado, y producción y montaje de exposiciones en el Museo Centro de Arte Contemporáneo (MUCAC) en sus dos sedes, por un importe de 1.303.873,77 euros (IVA incluido), que se distribuirá en los años 2026, 2027 y 2028. El contrato se tramitará mediante procedimiento abierto ordinario.

Además, en estos dos espacios, se ha acordado el servicio de gestión de visitantes para sus salas mediante procedimiento abierto, por un importe de 4.161.643,50 (IVA incluido), distribuido en anualidades hasta 2029.

Por otro lado, se ha dado luz verde al contrato para el préstamo de 48 obras de arte gestionadas por la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales para formar parte de la exposición 'Dialogues with Picasso' en el City Arts Center en Round Rock (Texas, Estados Unidos).

El objeto del contrato es regular la cesión de uso a Texas European Union Chamber of Commerce Foundation para la mencionada exposición. La muestra se celebrará entre el 5 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027. El periodo de préstamo será desde el 14 de octubre de este año hasta el 14 de marzo del año siguiente.

La Agencia recibirá un importe por el préstamo objeto del contrato de 50.000 euros (IVA incluido). Tampoco conllevará gastos, ya que todos los correspondientes a la producción, transporte, seguros, montaje y catálogo de la muestra serán asumidos por el prestatario.

Por último, han aprobado el expediente de modificación de crédito del presupuesto para el ejercicio de este año de la Agencia. El expediente consta de tres gastos derivados de la prestación de diversos servicios en 2025 en el MUCAC (seguridad y limpieza) y el importe total suma 52.859,25 euros.

REVITALIZACIÓN ACUEDUCTO DE SAN TELMO

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado solicitar a la consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta la convalidación del documento de alcance del estudio ambiental estratégico del Plan Especial del Acueducto de San Telmo y su entorno para continuar con los trámites que definirán la intervención y el proyecto que pondrá en valor este enclave, declarado Bien de Interés Cultural.

Este trámite, que adapta el procedimiento de evaluación ambiental (admitido a trámite) a lo establecido en las determinaciones de la Ley 7/2021 de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) y su reglamento, es el paso necesario para continuar con la tramitación del Plan Especial y su aprobación inicial.

De igual forma, se ha aprobado disponer que se promueva una consulta pública del documento del Plan Especial para que durante 30 días tanto la ciudadanía como los interesados participen en el proceso de elaboración de este instrumento de ordenación.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, la junta de gobierno local también ha aprobado la desestimación del recurso de reposición presentado por titulares de las licencias para el uso de los puestos de venta mayorista situados en los espacios de Mercamálaga S.A. sobre la declaración de la extinción de dichas licencias.

El acuerdo de revocación de la totalidad de las licencias de ocupación y explotación de Mercamálaga responde a la prevalencia del régimen mercantil de la actual sociedad y a la titularidad patrimonial de los bienes, que resultan incompatibles con el mantenimiento de las licencias, por lo que se hace necesaria la sustitución necesaria por un marco contractual de arrendamiento comercial.

Tras el acuerdo de la revocación, tomado en el mes de abril, se abrió un período de dos meses para que los actuales explotadores y la dirección de Mercamálaga S.A. pudieran alcanzar los acuerdos pertinentes y formalizar los nuevos contratos de arrendamiento.

Por último, se ha aprobado la modificación de representantes del Grupo Municipal Socialista en los consejos del Instituto y de la Sociedad Municipal de la Vivienda, de modo que se nombra a la concejala Rosa del Mar Rodríguez como representante en estos dos consejos en sustitución del concejal Mariano Ruiz Araujo.