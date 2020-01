El Ayuntamiento de Málaga comenzará en los próximos días los trabajos de demolición de la pasarela peatonal del Perchel

Publicado 28/01/2020 14:28:01 CET

Adelanta los trabajos por la deformación continua que viene sufriendo su estructura

MÁLAGA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga procederá en los próximos días a la demolición de la pasarela peatonal del Perchel, junto al Centro de Arte Contemporáneo (CAC). Esta ejecución, de la que ha sido informada la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, viene determinada por la deformación constante que presenta dicha pasarela observada en el seguimiento continuo que realizan los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

La decisión de proceder a la demolición en el menor plazo posible está avalada por un informe realizado recientemente por la empresa de control Cemosa, que tras llevar a cabo un análisis de la evolución de los movimientos que está sufriendo la estructura, ha observado que existe un aumento "incontrolado de la flecha de la estructura sin que estén ocurriendo acciones no controladas, salvo la temperatura uniforme debida a la estacionalidad del clima".

"El descenso de la flecha en el centro de vano parece estar acelerándose, lo que puede suponer que los materiales están trabajando ya en régimen plástico, donde el incremento de la deformación no depende ya del incremento de las cargas. Con la estructura trabajando en régimen plástico no se puede asegurar que esta no colapse de manera incontrolada en un plazo de tiempo razonable", han indicado en un comunicado.

Por este hecho y por estar prevista su sustitución en el Plan Especial del Guadalmedina (actualmente en trámite) por otra estructura que mejore la accesibilidad y el uso ciudadano, se procederá a la demolición de la actual pasarela en los próximos días.

Así mismo, el Ayuntamiento de Málaga ha tomado esta determinación en coordinación con la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, con la que permanece en contacto, ya que al transcurrir la pasarela peatonal del Perchel por el cauce del río Guadalmedina, la Administración andaluza debe estar al tanto de toda actuación que se decida ejecutar.

La empresa encargada de realizar los trabajos de demolición, Demoliciones FT S.L, se hizo responsable de todas las medidas de seguridad necesarias que afecten tanto al personal de la empresa como de terceros desde las pasadas 12 de la noche. El coste de las actuaciones que ascenderá a 140.000 euros (IVA incluido), estaba previsto en el conjunto de inversiones financieramente sostenibles aprobadas por el Ayuntamiento el pasado mes de noviembre.

El pasado mes de mayo se detectaron en la pasarela peatonal del Perchel una serie de daños que ocasionaron movimientos en sus estribos y tablero. Entonces, Cemosa realizo un primer informe sobre el estado de la pasarela, analizando las patologías que presentaba. Como consecuencia de dicho informe, se procedió a la clausura de la misma y se acordó la realización de un estudio en profundidad que permitiera tomar decisiones sobre su posible reparación o desmontaje.

En junio técnicos de Urbanismo visitaron e inspeccionaron esta infraestructura y se planteó la realización de un estudio con la colaboración externa de una empresa especializada para conocer el origen de la patología, la situación que presentaba la estructura y las posibles opciones de reparación.

El informe concluyó que la patología no respondía a un problema de cimentación, centrándose la hipótesis más probable en una confluencia de varias causas: mal funcionamiento de la unión de las aletas con el estribo unido a la presencia de agua en el aligeramiento del tablero, que pudieron haber acelerado el proceso de basculamiento de las aletas respecto al estribo.