El Ayuntamiento de Málaga da luz verde a la concesión a Fundación Bancaria Unicaja de la parcela del Astoria-Victoria

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno Local ha aprobado este martes otorgar, por adjudicación directa, a Fundación Bancaria Unicaja la concesión demanial durante 75 años de una parcela municipal localizada junto a la plaza de la Merced donde se ubicaban los antiguos cines Astoria-Victoria.

En este espacio la entidad prevé construir e instalar la sede de su fundación para el desarrollo de su programa cultural, en el que se incluyen conciertos, exposiciones y actividades sociales, culturales y educativas.

El suelo sobre el que se construirá el centro cultural está valorado en 17.560.692,40 euros, tiene 1.298,70 metros cuadrados (m2) de superficie y 6.340 m2 de techo máximo edificable y su calificación es de servicio de interés público comercial, según han explicado la portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, y la concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero.

Esta concesión se enmarca en el protocolo de intenciones suscrito el pasado mes de febrero entre el Consistorio y la Fundación Bancaria Unicaja, en el que el Ayuntamiento se comprometió al inicio del expediente de esta concesión demanial que permitirá a Fundación Unicaja instalar su sede en este espacio y desarrollar su actividad cultural, considerada de interés público municipal.

El canon anual será de 411.083,58 euros, calculado en base a los criterios de valoración que establece la normativa urbanística estatal y al valor de tasación de la parcela, que se ha fijado en 10.424.862,00 euros (obtenido al aplicar la edificabilidad asignada --6.340 m2-- y el valor de repercusión aplicable al uso de la parcela --1.644.30 euros/m2t del uso de equipamiento social cultural).