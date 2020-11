El Ayuntamiento de Málaga destinará casi dos millones a mejoras de espacios públicos en los once distritos

MÁLAGA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local ha aprobado este viernes la prórroga, con una duración de un año, del contrato relativo al plan de mejoras, conservación y de espacios públicos por un importe de 1.996.842,61 euros (IVA incluido). Se trata de un contrato de servicio dividido en once lotes, uno por cada distrito, y que entrará en vigor el 1 de enero de 2021.

Esta partida, que forma parte de la mejora de las barriadas de la ciudad, se añade al capítulo de inversiones que tiene y gestiona directamente cada uno de los once distritos municipales de Málaga, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Los distritos de la ciudad tienen con este plan mayor capacidad para ejecutar este tipo de actuaciones y, por tanto, resolver con más agilidad todas aquellas necesidades que puedan surgir en el día a día en el conjunto de la ciudad y las demandas que plantean los vecinos a través de sus Juntas Municipales y los distintos canales de participación.

Este contrato de servicio, han recordado, se dividió en once lotes para posibilitar la máxima participación de pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con la apuesta del Ayuntamiento para la promoción de la actividad económica y del empleo a través de las pymes. Asimismo, la adjudicación a once empresas diferentes facilita que los trabajos se puedan acometer simultáneamente en los once distritos municipales.

Así, se establecieron tres tipos criterios para la adjudicación, como son el económico, social --acreditado mediante la presentación, por parte de las empresas, de un Plan de Conciliación de la vida Laboral y Personal-- y medioambiental, mediante los correspondientes certificados expedidos conforme a las normas europeas.

AMPLIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Por otro lado, la junta de gobierno local ha dado luz verde a la aprobación inicial de un estudio detalle cuyo ámbito se desarrolla sobre las parcelas PCEM-1 y PCEM-2 'Zona Parque Científico Empresarial' del Plan Especial de la ampliación de la Universidad de Málaga (UMA).

Este estudio detalle, que está promovido por la UMA, tiene por objeto proceder a la ordenación conjunta de ambas parcelas definiendo así los criterios de subdivisión en parcelas para una mejor concreción de los tipos edificatorios que pudieran ubicarse, así como los parámetros edificatorios de cada una de ellas.

También se propone una ordenación de volúmenes basada en edificaciones aisladas, con una nueva parcelación en la que se ha tenido en cuenta la parcela mínima de 3.500 metros cuadrados, y la preceptiva edificabilidad de 1m2 t/m2 s, todo ello para conformar una ordenación de edificios terciarios y tecnológicos, tal y como permite el uso otorgado por el Plan Especial.

Por tanto, se establece una subdivisión en parcelas regulares dentro de la PCEM-1, concretamente de cinco parcelas, mientras que la PCEM-2 se ha dividido en cuatro, en cuya manzana se ubican los edificios del Rayo Verde y el Instituto Hortofrutícola Subtropical y Mediterránea.

Por último, en cuanto a la ordenación propuesta se determina que la configuración última debe ser definida en los proyectos que se presenten para la obtención de las licencias de obra, debiendo cumplir cada una de ellas con las áreas de movimiento máximas, las rasantes y edificabilidad definidas por el estudio detalle y obedecer a las alturas permitidas en el cumplimiento de las servidumbres aeronáuticas.

CONVENIO CON FEDELHORCE

El órgano mnicipal ha dado también cuenta de un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Federación de Emprendimiento Agroalimentario, Empresas y Turismo-CCA (Fedelhorce) con el objetivo de fomentar la competitividad, innovación y crecimiento de las pymes, así como el empleo en los distritos de Campanillas y Churriana.

El objetivo es dar a conocer estos distritos como un lugar referente para la inversión empresarial y residencial en el área metropolitana de Málaga; serán materias de especial colaboración el emprendimiento, el comercio, la promoción, las infraestructuras productivas, la cultura y el desarrollo.

En cuanto al emprendimiento, se cooperará para desarrollar proyectos que supongan la implantación de empresas generadoras de empleo en Campanillas y Churriana. En el área de comercio se impulsará la creación de centros comerciales abiertos y respecto a la promoción se trabajará en acciones de marketing, especialmente en los sectores de pequeño comercio, hostelería, turismo y zonas industriales.

En materia de infraestructuras deportivas, según el Consistorio, se elaborarán soluciones de movilidad y mejora de las comunicaciones. En relación con la cultura se fomentarán la cultura emprendedora y la inversión. Por último, se trabajará en un plan estratégico de esta zona de la ciudad enfocado al desarrollo económico y a la consecución de financiación.

Fedelhorce pondrá a disposición del Ayuntamiento sus recursos humanos y técnicos y su capacidad de gestión y organización a fin de cooperar en el desarrollo económico y empresarial en el área metropolitana de Málaga, el valle del Guadalhorce, Alhaurín de la Torre, Álora, Cártama, Coín y Pizarra. Corresponderá al Ayuntamiento buscar opciones de cesión de uso gratuito y compartido de espacios de trabajo para desarrollar las acciones incluidas en el protocolo.

AYUDAS A TITULARES DE COCHES DE CABALLOS POR EL COVID

En otro orden de cosas, se ha aprobado la convocatoria y las bases de las ayudas destinadas a los titulares de las licencias municipales de coches de caballos con el objeto de paliar la situación sanitaria en este sector a causa de la pandemia de la COVID-19. El importe total de la subvención asciende a 17.000 euros y el procedimiento para la concesión será en régimen de concurrencia competitiva.

Para ser beneficiario de dicha ayuda los interesados deberán de ser titular de una licencia municipal de coches de caballos, haber realizado gastos relacionados con la alimentación de los caballos sujetos a la licencia municipal, así como presentar la factura, con fecha posterior al 01/01/2020 y a nombre del titular de la licencia, que justifique el gasto de alimentación del animal. La subvención será del 99 por ciento del importe total de la factura, no pudiendo ser subvencionado cada titular con más de 650 euros en la presente convocatoria.

Igualmente, la convocatoria establece como criterios de selección la fecha de presentación de la solicitud hasta agotar la dotación presupuestaria destinada para la misma.

Por último, se ha aprobado dispensar de los objetivos de calidad acústica con carácter excepcional, dada su proyección de carácter cultural, conciertos que tendrán lugar en espacios al aire libre en los distritos en el marco de la celebración del Festival de Jazz 2020 este fin de semana.