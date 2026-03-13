El Ayuntamiento de Málaga finaliza el modelado en 3D georreferenciado de la Alcazaba y Gibralfaro

Las concejalas delegada de Urbanismo y de Cultura y Patrimonio Histórico, Carmen Casero y Mariana Pineda, presentan los resultados del estudio georreferenciado de la Alcazaba y Gibralfaro. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha finalizado el escaneo y modelado en 3D georreferenciado de la Alcazaba y Gibralfaro, así como el diagnóstico general, análisis y visión global de ambos espacios.

Este análisis se ha realizado, tal y como han informado las concejalas de Urbanismo y Cultura, Carmen Casero y Mariana Pineda, respectivamente, el pasado mes de septiembre, con el objetivo de desarrollar un plan de conservación integral y rehabilitación de estos conjuntos monumentales que ha fijado las prioridades y ha establecido las fases de las obras necesarias. Al tiempo que permitirá actuar de forma más ágil y de inmediato ante cualquier eventualidad.

Así, para ello se han llevado a cabo estudios globales del monumento, como el establecimiento por primera vez de una nomenclatura alfanumérica de lienzos y torres de todos los elementos del conjunto (Alcazaba con sus diversos recintos, Coracha y Gibralfaro).

El documento consta de un estudio previo, tanto de tipo historiográfico como documental, que facilita la posterior redacción de los proyectos de intervención en el conjunto defensivo.

De igual modo, se han realizado escaneos en 3D de alta definición de los conjuntos fortificados de la Alcazaba y Gibralfaro. Por un lado, respecto a Alcazaba se han escaneado en su totalidad las fortificaciones de ingreso, el recinto intermedio, así como parte del recinto superior. En la Coracha, los muros sur y norte. Y en Gibralfaro, la barbacana y la muralla.

El escaneado en 3D ha permitido representar en planos de alzado y planta todos los elementos indicados de dichos conjuntos fortificados y posibilita un modelo 3D georreferenciado, que sirva de base para la representación gráfica de los distintos estudios que se vienen llevando a cabo, así como de herramienta para observar distintos puntos a veces inaccesibles.

También se ha obtenido un diagnóstico general del conjunto Fortificado Alcazaba-Gibralfaro para establecer las necesidades, que comprende un estudio previo de tipo historiográfico y documental, así como el análisis del estado del mismo.

Los alzados y plantas escaneados en 3D sirven para plasmar el resultado del diagnóstico general. Este trabajo ha requerido la clasificación e identificación sistemática de cada uno de los paños y torres que componen la Alcazaba, Coracha y Gibralfaro.

Con este documento y con el modelado se facilita la redacción posterior de los proyectos de intervención para la restauración del mismo.

El documento resultante del diagnóstico pretende ser un primer instrumento que permita recopilar toda la información disponible en diferentes ámbitos, con el objetivo de convertirse en un Documento Marco, tanto de tipo historiográfico como documental, que facilite la posterior redacción de los proyectos de intervención en el conjunto defensivo.

En cuanto a la documentación de las intervenciones previas, se ha tenido en cuenta los expedientes correspondientes a las diferentes intervenciones ejecutadas en el conjunto Alcazaba-Gibralfaro que constan en los archivos de la Delegación Territorial de Cultura y de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

En este sentido, se ha realizado un trabajo exhaustivo de documentación del material gráfico-histórico, tanto fotográfico como planimétrico, existente en relación al conjunto Alcazaba-Gibralfaro, con el objetivo de disponer de un mayor conocimiento de la historia del conjunto monumental.

Así, el documento analiza los procesos patológicos que afectan al conjunto fortificado, de modo que se han identificado diversas causas de deterioro.

Por tanto, el documento concluye con un análisis de los diferentes tipos de daños, clasificándolos según su origen y proponiendo la necesidad de intervenciones adecuadas para preservar la integridad del conjunto fortificado.

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE ALCAZABA Y GIBRALFARO

La valoración general del estado de conservación del diagnóstico realizado del conjunto fortificado de Gibralfaro y la Alcazaba, ha determinado que éste presenta un estado de conservación desigual, con sectores que han sido objeto de intervenciones recientes y otros que requieren actuaciones de consolidación y restauración.

El análisis exhaustivo realizado permite concluir que es necesario establecer un programa sistemático de conservación preventiva que permita anticiparse al deterioro y reducir la necesidad de intervenciones de emergencia.

El documento incluye una clasificación para determinar la prioridad de las actuaciones en los proyectos de intervención: Actuaciones de prioridad urgente que ya están ejecutadas; actuaciones de prioridad alta que afectan a determinados elementos; actuaciones de moderada; y actuaciones de prioridad baja.

Así, en la Alcazaba se han identificado un total de 14 actuaciones pendientes, 3 de ellas, las de prioridad urgente (la reparación de un muro en el Paseo Don Juan Temboury, la finalización de un murete en la plaza de Aduana y la reparación de un muro de mampostería que había perdido volumen debido a la acción del agua), ya ejecutadas.

Las que quedarían por ejecutar y que cuentan con informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga, organismo dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, son entre otras, reparación del zócalo del barrio de viviendas de la Alcazaba, la reparación de muros y de las grietas de la bóveda Vaída; instalación de un cambiador de bebés en los aseos femeninos y reparación del lienzo de la muralla ubicado en la ventana del mirador.

Por su parte, las actuaciones no autorizadas por el momento por la Comisión son las relativas a la reparación del ladrillo de la torre, del silo y de la pérgola.

En cuanto a las actuaciones identificadas en Gibralfaro, son 13 en total (una de ellas ejecutada, la relativa a la estabilización de un lienzo de la muralla), seis de ellas cuentan con informe favorable de la Comisión de Patrimonio. Son entre otras la reparación del pozo, la reparación de la garita y la reparación del muro que soporta el bancal.

Las pendientes de autorización son, entre otras la sustitución de la tubería de saneamiento; la reparación del revestimiento de la puerta principal del alzado al patio de armas; reparación del revestimiento de la puerta principal del alzado exterior; reparación del alzado exterior a la barcana; reparación del pavimento del almacén; y reparación del asiento perimetral del patio de armas.

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA

Para la ejecución de las actuaciones pendientes y que cuentan con el informe favorable de la Comisión de Patrimonio de la Junta, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha presentado un proyecto de actuaciones, valorado en 712.338,8 euros, a la convocatoria de subvenciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con cargo al 2% Cultural, cuyo objetivo es la conservación del patrimonio histórico.

La intervención propuesta aborda fundamentalmente la, restauración y conservación preventiva de distintos tramos de muro de la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro. Se propone actuar sobre fábricas históricas que presentan pérdidas de material, erosión, humedad y alguna patología. El proyecto plantea soluciones basadas en criterios de mínima intervención y facilitación de la legibilidad de los distintos periodos.

Las actuaciones incluyen además la protección de elementos singulares como la Puerta de la Bóveda Vaída o la Torre de la Armadura Mudéjar, y la mejora de drenajes y coronaciones para evitar daños futuros. En Gibralfaro se interviene en garitas, aljibes y muros afectados por empujes. Todo el conjunto se aborda desde una perspectiva multidisciplinar y preventiva, garantizando la preservación y la correcta lectura histórica de este BIC.