El Ayuntamiento de Málaga impulsa un espacio del Museo Casa Natal Picasso en Texas a través de un acuerdo institucional

Acuerdo del espacio del Museo Casa Natal Picasso en Texas (EEUU) - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado este martes el acuerdo de intenciones para impulsar la creación de un espacio del Museo Casa Natal Picasso en Round Rock, ciudad estadounidense situada a 30 kilómetros de Austin (Texas).

El acuerdo plantea el desarrollo de un espacio expositivo bajo la denominación 'Birthing Picasso' --Alumbrando a Picasso--, que se ubicaría en el City Arts Center de Round Rock, un edificio de nueva construcción inaugurado a comienzos de 2026 y que cumple con los requisitos de seguridad y conservación preventiva.

Este espacio convivirá en el mismo edificio con Málaga House, gestionada por la Texas-European Chamber of Commerce y orientado a los intercambios tecnológicos y empresariales entre Texas y Málaga. La iniciativa contempla una colaboración inicial de cinco años, prorrogables, para la organización de exposiciones temporales con fondos del museo malagueño.

Está previsto celebrar dos exposiciones anuales, asumiendo la parte texana los costes asociados, como transporte, seguros o desplazamientos, además de una aportación de 50.000 euros por muestra.

El acto de presentación ha contado con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; el director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, Luis Lafuente; y el presidente de la Texas-European Chamber of Commerce Foundation, Eduardo Galindo, al frente de una delegación de 15 representantes de Texas que permanecerá en la capital malagueña hasta este jueves.

Asimismo, durante el acto se ha proyectado un vídeo con un mensaje institucional del alcalde de Round Rock, Craig Morgan. La Round Rock Chamber of Commerce y la Texas-European Chamber of Commerce Foundation --de la que es miembro el malagueño Francisco Sánchez Guitard, enlace con el Museo Casa Natal Picasso-- anunciaron en el marco de South by Southwest 2026 una colaboración para impulsar una iniciativa cultural internacional diseñada para establecer una conexión directa entre Texas y la capital malagueña.

La primera exposición prevista llevará por título 'Dialogues with Picasso', comisariada por Mario Virgilio Montañez, y reunirá cerca de medio centenar de obras sobre papel de Pablo Picasso junto a piezas de artistas contemporáneos de la colección del Museo Casa Natal.

La ciudad de Round Rock ha manifestado su interés en inaugurar esta muestra el próximo 5 de noviembre. Además de la programación expositiva, el proyecto contempla el desarrollo de conferencias, talleres y actividades formativas, consolidando un espacio de intercambio cultural continuado entre ambos territorios.