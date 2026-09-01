Ayuntamiento de Málaga impulsa la renovación de las gradas del Martín Carpena con una inversión de más de 3,2 millones

Archivo - Imagen de archivo de exteriores del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal 'Málaga Deporte y Eventos', ha iniciado el proceso de licitación para la renovación integral de las gradas del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, con una inversión de más de 3,2 millones de euros.

El proyecto contempla sustituir el equipamiento actual y la ampliación del aforo en 330 asientos adicionales para llegar a un total de 11.000 localidades. Las empresas interesadas tienen un plazo de 30 días naturales para la presentación de sus ofertas.

Este proyecto, con un presupuesto base de licitación de 3.267.000 euros (IVA incluido), cuenta con una subvención de un millón de euros de la Diputación Provincial y podrá ser cofinanciado con fondos de la Unión Europea, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Los plazos para la ejecución de estas reformas, que se han coordinado previamente con Unicaja Baloncesto, se ejecutarán en dos fases durante los meses de verano de 2027 y 2028 para no afectar a las competiciones deportivas del equipo ni al calendario de grandes eventos.

El objetivo principal de los trabajos es modernizar las instalaciones y ampliar la capacidad del recinto para alcanzar los 11.000 espectadores en las gradas.

El contrato unifica todo el suministro y la obra en una sola adjudicación para optimizar el control de la ejecución global del montaje. La inversión del Ayuntamiento de Málaga se ha dividido en dos anualidades para asegurar la correcta puesta en servicio del equipamiento.

La primera de las fases, estimada entre el 5 de julio y el 11 de septiembre de 2027, comprenderá la retirada completa de las actuales gradas de los sectores A, B, C y D. En su lugar se instalarán nuevas gradas telescópicas automáticas con sistemas de apertura y cierre motorizados y configuraciones modulares independientes además de barandillas automatizadas.

La segunda fase, estimada durante los meses de julio, agosto y parte de septiembre de 2028; consistirá en la sustitución de todos los asientos de las gradas fijas, el suministro de butacas en los palcos VIP y la renovación de asientos abatibles con mesas de trabajo fijas en la grada de prensa.

Finalmente, se realizará ampliación geométrica del graderío en un mínimo de 330 nuevas localidades fijadas sobre estructuras de acero estructural laminado.

Las empresas interesadas deberán presentar sus proposiciones en formato electrónico a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El plazo de presentación de ofertas será de 30 días naturales a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de Málaga Deporte y Eventos, han finalizado.