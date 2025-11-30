El Ayuntamiento de Málaga inaugura el encendido navideño con el nuevo mapping 'El pescador de sueños'

Imagen del mapping 'El pescador de sueños'. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha inaugurado este pasado sábado el encendido del vídeo mapping de Navidad 'El pescador de sueños', que se proyecta en la Catedral, y que ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Fiestas, Teresa Porras.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, los pases son a las 19,00 horas, 20,30 horas y 22,00 horas, todos los días hasta el 4 de enero de 2026, excepto el 24 y 31 de diciembre. Así, la fachada de la torre mocha de la Catedral en su lateral sur en calle Molina Lario es de nuevo una de las protagonistas de esta Navidad ya que sobre ella se proyecta un vídeo mapping o proyección arquitectónica.

En concreto, ha explicado que este año se ha estrenado el espectáculo 'El pescador de sueños' basado en un cuento propio de estas fechas cuyos personajes han estado inspirados en un oficio tan único y malagueño como el de los cenacheros.

La proyección contempla una introducción, la parte central con el cuento, y la escena final en 3D en la que se recrean distintos elementos como vidrieras. ara esta puesta en escena se usa última tecnología en proyección láser. Se han creado a la carta infografías en dos y tres dimensiones para completar un espectáculo de gran formato.

Esta actividad la realiza la empresa Firefly Events. La duración aproximada del espectáculo es de entre ocho y nueve minutos. Esta actividad, que cuenta con la colaboración del Obispado, tiene 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido.