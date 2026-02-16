MÁLAGA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga inicia los trámites para la cesión a Fundación Unicaja de la parcela del Astoria-Victoria. Así, en la junta de gobierno local, que se celebrará este martes, 17 de febrero, se dará cuenta de la aprobación del protocolo de intenciones entre el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Unicaja para ejecutar una política decidida en pro de la cultura como foco del progreso y desarrollo económico y social.

Se trata del inicio del trámite para la cesión de una parcela municipal localizada junto a la plaza de la Merced donde se ubicaban los antiguos cines Astoria-Victoria y en la que la entidad prevé instalar la sede de su fundación para el desarrollo de su programa cultural, en el que se incluyen conciertos, exposiciones y actividades sociales, culturales y educativas, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El suelo sobre el que se prevé la construcción de este centro cultural está valorado en 17.560.692,40 euros, tiene 1.298,70 metros cuadrados (m2) de superficie y 6.340 m2 de techo máximo edificable y su calificación es de servicio de interés público comercial.

En mencionado protocolo de intenciones, el Ayuntamiento se compromete al inicio del expediente de concesión demanial de este suelo que permitirá a Fundación Unicaja instalar su sede en este espacio y desarrollar su actividad cultural, considerada de interés público municipal.

Este protocolo estará vigente durante dos años desde la fecha de su firma o, en caso de ser inferior el período, hasta la fecha de la formalización de la concesión demanial prevista de la parcela.