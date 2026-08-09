El Ayuntamiento de Málaga organiza Exposiciones y horarios especiales en los espacios culturales durante la Feria 2026

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Málaga (imagen de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los espacios expositivos y culturales de Málaga ofrecen durante la Feria de Agosto horarios especiales y, en algunos equipamientos, también se pueden visitar exposiciones temáticas durante estos días. Así, el Archivo Municipal inaugurará el 17 de agosto la muestra Feria de Málaga y festejos. Historia, difusión y publicidad; y en el Museo Revello de Toro se puede ver actualmente Carteles de la Feria de Agosto (1988 y 2007) dentro de la exposición Carteles de Fiestas.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la muestra del Archivo Municipal es un recorrido desde el siglo XIX hasta los años 70 del siglo pasado sobre la difusión y la publicidad de los festejos a través de los programas de mano.

También se mostrará una selección de la programación en los barrios de Málaga y las ferias de otros municipios de la provincia correspondientes a diferentes décadas del siglo XX. Al igual que en años anteriores, los visitantes podrán ver el acuerdo de Cabildo del año 1491 que, según los historiadores, dio lugar al origen de la Feria de Málaga.

La muestra se puede visitar de 9,30 a 13,00 horas del 17 al 21 de agosto (el 19 de agosto estará cerrado el Archivo Municipal al coincidir con el festivo local); y de 9,30 a 14,00 horas del 24 al 28 de agosto. En las Salas Mingorance de este mismo espacio se puede disfrutar de la exposición la exposición de Juanjo Fuentes El nombre del bicho, ya te lo he dicho.

La propuesta expositiva del artista desmonta el simulacro del bienestar contemporáneo, convirtiendo lo ordinario en un escenario de resistencia mediante la ironía y la sátira. La exposición se puede visitar hasta el 27 de septiembre, de lunes a domingo, de 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas.

En cuanto al Museo Revello de Toro, este espacio acoge la muestra Carteles de Fiestas, con trabajos del pintor malagueño relacionado con los principales festejos de la ciudad. Así, se puede ver Carteles de la Feria de Agosto (1988 y 2007), Carnaval (2000 y 2010); Feria Taurina (2006), Exaltación de la Mantilla (1998) y Fiesta de la Biznaga (2010).

El horario de apertura al público es de 10:00 a 14:00 horas durante la semana feria, excepto el lunes. En el MUCAC La Coracha se pueden ver actualmente las exposiciones Ayer.Colección 1940-1990; Arquitectura sin centro. Archipiélagos; Tejiendo historias; Paz Errázuriz. Poéticas de resistencia y en el espacio audiovisual el vídeo Self Portrait (2002 - 2013) de Marina Abramovic.

El acceso a este espacio es gratuito, al igual que las visitas guiadas. El museo mantiene su horario habitual durante la semana de festejos, que es de martes a domingos, de 10,00 a 20,00 horas.

Por su parte, el Museo Casa Natal Picasso abrirá todos los días de Feria de 9,30 a 20,00 horas y ofrecerá visitas guiadas especiales los días 19, 20, 21 y 22 de agosto, a las 12,45 horas. Serán gratuitas y no requerirán inscripción previa, aunque tendrán aforo limitado.

El recorrido por la Casa Natal profundiza en la relación entre Málaga y la formación de Picasso, desde su infancia y entorno familiar hasta algunos de los temas que marcaron sus primeros años como artista. mLa colección incluye también la reinterpretación de Las señoritas de Aviñón realizada por Julio Anaya Cabanding.

En la Sala de Exposiciones Temporales (Plaza de la Merced, 13) se puede visitar Ni musas ni modelos. Mujeres artistas en las colecciones del Museo Casa Natal Picasso. La Colección del Museo Ruso abrirá en su horario habitual de martes a domingo. El centro expone Valery Katsuba. Realismo Romántico II. Fotografías (2000-2026), segunda parte del proyecto dedicado a la trayectoria del fotógrafo bielorruso.

La muestra se articula en torno al viaje, el vínculo y el cuerpo en esfuerzo. También se puede visitar Mijaíl Glinka. El viajero romántico, que propone un recorrido por la figura del compositor ruso y el universo cultural, artístico y científico que definió el siglo XIX, cuando el viaje, la música y la imagen comenzaron a transformar la manera de entender el mundo.

La propuesta se completa con Consensus rituali, una instalación que reinterpreta el interior del Consejo Europeo. Las visitas guiadas a la Colección del Museo Ruso se llevarán a cabo el martes, miércoles, jueves y viernes a las 12,00 horas. En el MEET se encuentra El Arte de la Pintura. Confluencias en tiempo de los Austrias en la colección de Alejandro Sanz Peinado, con más de 80 pinturas y tapices de los siglos XVI y XVII y recorre el arte de la Europa de los Austrias y el Siglo de Oro español.

También se puede ver Vladimir Velickovic. Huida, vértigo y caída, que reúne más de medio centenar de grabados, litografías y serigrafías del artista serbio. Habrá visitas guiadas el martes, miércoles jueves y viernes a las 18,00 horas. Los domingos, a las 11:00 3/3 horas, se ofrecerá una visita combinada a MEET y la Colección del Museo Ruso.

En el Centre Pompidou Málaga, que abrirá de 9,30 a 20,00 horas todos los días excepto el martes, se puede visitar la colección semipermanente To open eyes. bMiradas de artista, un recorrido por el arte de los siglos XX y XXI que propone nuevas formas de mirar y establece conexiones entre obras de diferentes épocas y contextos.

Junto a ella, la exposición temporal El gesto y la materia. Abstracciones internacionales (1945-1965) aborda el desarrollo de la abstracción internacional después de la Segunda Guerra Mundial.Los más pequeños pueden disfrutar de las instalaciones del Espacio Joven La Casa Mágica y Juegos de volumen.

En la escalera principal del centro se puede contemplar El intérprete, intervención de Imon Boy. Las visitas guiadas a la colección semipermanente son los lunes, jueves y viernes a las 12,30 y a las 18,00 horas; los sábados a las 18,00 horas y los domingos a las 12,30 horas.

La colección temporal ofrece visitas guiadas los miércoles a las 18,00 horas y los sábados a las 12,30 horas. Por su parte, el Museo Carmen Thyssen tendrá un horario especial desde el sábado 15 al 23 de agosto, que será de 10,00 a 15,00 horas, salvo el lunes 17 que es el día de cierre del museo. Las exposiciones que acoge este espacio son Archipiélago. Cartografía imaginaria de la Colección Suñol Soler (1960-1980); Los Ribalta y el barroco naturalista; y Manuel Franquelo.

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