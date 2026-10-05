El Ayuntamiento de Málaga pone en funcionamiento más de 650 plazas de aparcamiento en siete distritos

Archivo - Calle de Málaga capital. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha más de 650 plazas de aparcamientos en los distritos Churriana, Teatinos-Universidad, Este, Puerto de la Torre, Centro y Palma-Palmilla. En total, las actuaciones llevadas a cabo para el acondicionamiento de estos espacios han tenido un coste de más 1.2 millones de euros.

De esta forma, ha informado el Consistorio en un comunicado, el Ayuntamiento ha habilitado diversos espacios para el estacionamiento en distintos puntos de estos distritos en los últimos meses.

Así, han precisado que el pasado agosto, los distritos de Churriana y Puerto de la Torre han habilitado zonas de estacionamiento. Concretamente, en Churriana, en la calle Escritora Carmen Bravo-Villasante, se ha acondicionado un solar con 31 plazas de aparcamiento incluida una para personas de movilidad reducida.

Según han explicado, en la parcela se han realizado trabajos de urbanización, instalación de pluviales, pavimentación y alumbrado público, así como la renovación de toda la superficie de pavimento de acerado existente en la zona de actuación. En total, el coste de esta actuación ha ascendido a 35.188,46 euros (Iva incluido).

Por su parte, en el Puerto de la Torre, se ha acondicionado un solar ubicado en la zona de la Junta de los Caminos, que ha permitido contar con un centenar de plazas de estacionamiento. Para ello se han realizado diversas actuaciones, como la pavimentación del espacio. La inversión realizada por el distrito para su ejecución ha sido de 13.310 euros (IVA incluido).

En julio, el Distrito Este acondicionó una nueva zona de aparcamiento en La Pelusa, en la calle Bailaora Carmen Amaya, que cuenta con cerca de medio centenar de aparcamientos, además de plazas para personas con movilidad reducida. El coste de esta intervención ha ascendido a 122.841 euros (IVA incluido).

También en este distrito entrarán en funcionamiento 17 nuevas plazas de aparcamiento en la avenida Hernán Núñez de Toledo, en el entorno de San Francisco. El coste de los trabajos ha ascendido a 93.341,55 euros.

De otro lado, en Teatinos-Universidad, en mayo entró en funcionamiento un nuevo espacio de aparcamiento en la calle Carmen Laforet. Con esta actuación, el distrito cuenta con 64 nuevas plazas de aparcamiento en espiga, cuatro plazas de PMR y una zona habilitada para motocicletas. Los trabajos de acondicionamiento han consistido en la pavimentación y pintado del solar, entre otras actuaciones. En total, la inversión realizada ha sido de 216.030 euros. También este año se han realizado mejoras en el entorno de la avenida Plutarco, que ha permitido la creación de 82 plazas de aparcamientos.

En el Distrito Centro se han habilitado 14 nuevas plazas de aparcamiento, contando con una plaza PMR, en calle Lirio. Los trabajos han contado con un importe para su ejecución de 17.000 euros, ya que también se ha renovado el acerado.

En cuanto a Palma-Palmilla, en noviembre de 2025 se crearon un total de 215 plazas de aparcamiento en el entorno del parque de Martiricos. Las actuaciones contaron con un presupuesto de 575.536,6 euros. Otros aparcamientos que entraron en servicio a finales de 2025 son los de la parcela ubicada entre las calles Máximo Gorki y Simón Bolívar con la creación de un centenar de plazas.

También la zona de estacionamiento creada entre las calles Joaquín Gaztambide y Alejandro Pushkin con capacidad para 50 vehículos y en la parcela situada entre las calles Debussy y Jane Bowles, que también suma medio centenar de aparcamientos. Por último, en la avenida de Martiricos se han eliminado los bordillos y alcorques vacíos que han creado 15 plazas de aparcamientos en línea.

NUEVAS PLAZAS EN LOS CORAZONES

Por otro lado, la barriada Los Corazones, en el Distrito Cruz del Humilladero, contará con 58 nuevas plazas de aparcamiento y la reordenación del viario en distintas calles. La ejecución de los trabajos ha sido concedida a la UTE Eiffage Infraestructuras-Conacon, por un importe total de 219.887,44 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto tiene como objetivo principal implantar nuevos estacionamientos públicos tras el compromiso municipal de ampliar las plazas de estacionamiento en la zona debido a la supresión del aparcamiento provisional existente en la parcela destinada a la construcción del nuevo edificio de CaixaForum Málaga.

Las calles objeto de actuación y el número de estacionamientos previsto se distribuyen en la calle Corregidor Antonio de Bobadilla, se crearán nueve nuevas plazas en la margen este y 21 nuevas plazas en la margen oeste; en la calle Corregidor Paz y Guzmán se implantarán 21 nuevas plazas de aparcamiento, y en la calle Luis Francisco Pallardó Peinado se habilitarán siete nuevas plazas de aparcamiento.