El Ayuntamiento de Málaga presenta en Madrid su modelo de colaboración público-privada en la industria cultural

MÁLAGA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga presentará este miércoles en el Ateneo de Madrid su modelo de colaboración público-privada en la industria cultural, de la mano de una conferencia del gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, que abordará el Festival de Málaga como caso de éxito.

La conferencia tendrá lugar en el marco de un acto en el que el Ateneo presentará el retrato de la abogada y ateneísta Victoria Kent, obra del artista malagueño Cristóbal Córdoba, que se incorporará a la Galería de Ateneístas Ilustres de esta institución, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El acto, de entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar este miércoles, 10 de diciembre, en la Cátedra Mayor del Ateneo a las 19.00 horas y a él asistirán la concejala delegada de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; el presidente del Ateneo, Luis Arroyo y el artista creador del retrato, Cristóbal Córdoba.

La conferencia de Vigar abordará el caso del Festival de Málaga, que celebrará su 29 edición del 6 al 15 de marzo de 2026, como modelo de colaboración entre instituciones y sector privado.

El Festival nació en 1998 organizado por el Ayuntamiento de Málaga con el objetivo de favorecer la difusión y promoción de la cinematografía española, y se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional en el ámbito de las manifestaciones cinematográficas en español, a la vez que ha contribuido al desarrollo de la ciudad y a la promoción de la marca Málaga.

Con posterioridad a la conferencia, se descubrirá el retrato de Victoria Kent, cuya incorporación se debe a la iniciativa del Ateneo de Madrid 'Las mujeres en su sitio', que puso en marcha esta institución bicentenaria en 2022 y ha permitido desde entonces que puedan contemplarse en el Ateneo los retratos de mujeres que contribuyeron a engrandecer el Ateneo, así como la cultura y la política española de los siglos XIX y XX.