El Ayuntamiento de Málaga programa diversos eventos y actividades gratuitas para celebrar la noche de Halloween

Recurso de Halloween - David Zorrakino - Europa Press

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha programado como cada año diversas actividades con motivo de Halloween diseñadas para toda la familia. Concursos de disfraces, pasajes del terror infantiles y para adultos, talleres de maquillaje terrorífico, manualidades, yincanas y espectáculos, entre otros, integran la programación municipal para la próxima noche del 31 de octubre.

Además, el Consistorio también colabora en la organización de distintos eventos a cargo de otras entidades y asociaciones. Por su parte, el Polo Nacional de Contenidos Digitales se suma un año más a la programación de Halloween de la ciudad con una nueva edición de Poloween Horror Fest, han señalado en un comunicado.

Asimismo, como todos los años, la Policía Local ha establecido un dispositivo especial de vigilancia formado por 242 agentes. Por otro lado, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) reforzará el transporte público durante la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre con motivo de la celebración de Halloween.

PROGRAMA

En cuanto a la programación, la Junta Municipal del Distrito Este, con la colaboración de la asociación cultural El Palo, vuelve a organizar la noche de 'Terror en el Este' en los jardines Alberto Suárez 'Pipi' y en el interior del auditorio Curro Román de Playa Virginia.

Habrá actividades dirigidas al público infantil que incluirá concursos de disfraces, espectáculo de magia, mini-disco, castillo hinchable y varios talleres de globoflexia y chapas además de maquillaje terrorífico, actividad que se lleva a cabo en colaboración con la Escuela de Maquillaje Iván Rojas. Este año también se llevará a cabo una yincana del terror y una batalla 'Nerf' zombi. Por último, el parque de Playa Virginia se convertirá en un gran pasaje del terror recomendado para mayores de 16 años.

Asimismo, en Ciudad Jardín, el Parque de la Alegría volverá a albergar la fiesta de Halloween que organiza la Junta Municipal del Distrito con actividades y talleres para todos los públicos en horario de 19,30 a 23,30 horas.

Por otro lado, la Junta Municipal del Distrito Bailén-Miraflores ha programado la actividad 'El 4 de las 4 del terror', que se llevará a cabo en cuatro plazas diferentes.

Así, en la plaza Monseñor Bocanegra tendrá lugar La casa de la bruja; en la plaza de la calle Cabas Galván se realizará la acción El Exorcista en la plaza Aurelio Gomollón se ha programado 'l cementerio Viviente; y en el bulevar José Iturbi se desarrollarán los talleres terroríficos infantiles, el concurso de disfraces y la animación musical.

También el distrito Cruz del Humilladero ha organizado diversas actividades gratuitas en el Parque San Rafael. Las actividades están dirigidas a todos los públicos e incluyen a partir de las 18,30 horas el show infantil tributo al grupo musical KPOP Cazadores de demonios; a las 20,00 horas la actividad 'Halloween mágico'; y entre las 19,00 y las 23,00 horas, tendrá lugar acciones tematizadas en series conocidas como Stranger Things.

Por otro lado, en Carretera de Cádiz, el Parque de Huelin albergará una fiesta de Halloween en horario de 18,00 a 22,00 horas con actividades gratuitas para todos los públicos, organizada por la Junta Municipal de Distrito.

Entre las actividades se incluye el pasaje del terror y, en este caso, es necesaria la inscripción previa a partir de este martes a través del QR que aparece en los carteles que se pueden ver en distintos puntos del distrito y los perfiles de las redes sociales. Además se ha programado un taller de tatuajes tematizados, photocall infantil, fotomatón para el público y animación musical.

Por otro lado, la 'Noche del Terror' de Churriana celebra su undécima edición este año entre las 19,00 y las 24,00 horas. Este año, el recorrido incluye escenarios tematizados inspirados en El Monasterio de Churriana, El Cementerio de las Almas, o La Máquina del Tormento, junto a propuestas como El Fantasma de la Ópera, El Circo de los Horrores, Almas Vivas o El Escenario Maldito. También se han programado actuaciones tematizadas, entre las que destaca la protagonizada por un personaje inspirado en Michael Jackson.

La programación se completa con la exposición El gabinete de las curiosidades de Elvira Bernal, que se puede visitar hasta el 31 de octubre --entre las 17,00 y las 20,00 horas-- en la antigua Casa de la Cultura del distrito. El día 31 de octubre estará en horario de 19,00 a 22,00 horas.

De igual modo, en Campanillas, la Junta de Distrito ha preparado un programa de actividades, que comienza a las 18,00 horas en el Centro Cultural Antonio Beltrán Lucena con actividades dirigidas a niños con necesidades especiales que consisten en un pasaje del terror, photocall y talleres para personas neurodivergentes.

También a las 18,00 horas está previsto un pasacalle con salida desde el CEIP 'Francisco Quevedo' hasta el Centro Cultural 'Antonio Beltrán Lucena'. Los participantes optarán a un sorteo con diversos regalos y también se llevarán a cabo los de talleres temáticos.

A las 20,00 horas comienza el pasaje del terror. Los asistentes podrán disfrutar de ambientes diferentes: La Mansión de las Almas Perdidas; El pasillo de los Lamentos; La Habitación Prohibida; El Sótano de las Pesadillas; El Orfanato de la Oscuridad; y la Cárcel Maldita.

De igual modo, en Puerto de la Torre el parque del hermano mayor Enrique Luque Núñez volverá a convertirse en un gran pasaje del terror compuesto por cinco áreas tematizadas con escenografía.

Además de esta actividad, los asistentes podrán disfrutar de actividades infantiles, talleres terroríficos, un cementerio viviente y un fotomatón temático. Todas las actividades son gratuitas.

Por último, en Teatinos-Universidad, la Junta Municipal de Distrito colabora en la celebración de la noche de Halloween que organiza la Asociación de Vecinos de Teatinos-Ciudad de la Justicia, que incluye talleres de globoflexia, juegos infantiles y espectáculo de magia para el día 30 de octubre. La actividad tendrá lugar en la plaza ubicada entre la avenida Gregorio Prieto y la calle Franz Kafka.

Igualmente, la Asociación de vecinos Hanuca ha organizado varias actividades el 31 de octubre dirigidas al público infantil con pintacaras, juegos, concurso de disfraces, música y animación en la calle La Sonata. Por su parte, el distrito colabora con la Asociación Vecinal Cortijo Alto para llevar a cabo actividades tematizadas también el día 31.

OTRAS ACTIVIDADES

Por otro lado, el Polo Nacional de Contenidos Digitales organiza el 30 de octubre una nueva edición de Poloween Horror Fest con actividades dedicadas al cine fantástico y de terror.

La asistencia es gratuita hasta completar aforo, con inscripción previa a través de la web polodigital.eu/eventos donde se puede consultar toda la programación.

El evento incluye dos masterclass sobre efectos visuales y maquillaje FX, un bingo musical, un concurso de caracterización y una sesión de cortometrajes. También se entregará el Premio Poloween Horror Fest por su trayectoria a la actriz Nadia de Santiago, que recogerá el galardón en el acto que cerrará la sesión de cortometrajes.

REFUERZO DE LA EMT Y SEGURIDAD

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han recordado que la EMT reforzará el transporte público durante la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre con motivo de la celebración de Halloween.

Por su parte, la Policía Local ha establecido un dispositivo especial de vigilancia formado por un total de 242 efectivos que estarán desplegados en distintos puntos de la ciudad entre las 19.00 del sábado 31 de octubre y las 6.00 horas del domingo 1 de noviembre. Este operativo se llevará a cabo en coordinación y colaboración con la Policía Nacional. Igualmente, el Servicio de Protección Civil desplegará a la Agrupación de Voluntariado, de forma coordinada con la Policía Local, en los distintos distritos.