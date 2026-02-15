Ayuntamiento de Málaga propicia la contratación de 670 personas con el programa Eracis+, que cofinancian UE y Junta

Archivo - El concejal delegado del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha ofrecido este domingo un balance de la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad a través del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas que se está desarrollando en el marco del programa ERACIS+ (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social), que cofinancian el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 y la Junta de Andalucía.

Ha explicado que desde su puesta en marcha en julio de 2024 se han implementado 2.079 itinerarios personalizados de inserción sociolaboral que han posibilitado hasta ahora la contratación de 670 personas, de las que 360 son mujeres.

El perfil de las personas favorecidas por este programa social se caracteriza por una edad media que oscila entre los 35 y 45 años y la mayoría de las contrataciones se producen en sectores como servicios, limpieza y hostelería, según una nota del Ayuntamiento.

El plan continuará hasta 2028 con el objetivo de completar un total de 2.762 itinerarios personalizados y un mínimo de 829 contrataciones.

El Ayuntamiento señala que el objetivo de esta actuación "es consolidar una metodología y un modelo de trabajo de atención a personas en situación o riesgo de exclusión" a través de unos itinerarios que van más allá de la intervención sobre la persona en sí, ya que se extiende a su unidad familiar o de convivencia y a su entorno.

El Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga renovó en 2024 su participación en el programa Eracis+ de inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad hasta 2028 con intervenciones en las zonas de Campanillas-Los Asperones-Castañetas, Dos Hermanas-Nuevo San Andrés-El Torcal, La Corta, Cruz Verde-Lagunillas, Trinidad-Perchel y Palma-Palmilla.

El reparto de estas contrataciones por zonas es el siguiente: 245 Cruz Verde-Lagunillas y Trinidad-Perchel, 43 en La Corta, 156 en Palma-Palmilla, 152 en Dos Hermanas-Nuevo San Andrés-El Torcal y 74 en Campanillas-Los Asperones-Castañetas.

COFINANCIACIÓN DE UE-JUNTA DE 10,18 MILLONES Y 4,02 MILLONES MUNICIPALES

Para la puesta en marcha de este proyecto de inserción, cofinanciado por el Fondo Social Europeo 2021-2027 y la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento recibió una subvención de 10.182.515,28 euros.

A esta partida hay que sumar los 4.022.132,48 euros de aportación municipal para cubrir la diferencia entre los costes salariales conforme al convenio colectivo vigente de los 51 profesionales incorporados a este programa que permitirá dar continuidad y consolidar las actuaciones, fines y objetivos logrados en el primer periodo de ejecución entre 2019 y 2022.

El medio centenar de profesionales se desglosan en 24 empleados del área de Trabajo Social, otros 24 de Educación Social y tres de Psicología.

Esta estrategia se articula en cuatro ejes: Desarrollo Económico, a través del cual se promueve la inserción laboral; Políticas Públicas para la Cohesión Social, en el que se pone el foco en el absentismo escolar y el abandono temprano de la educación; Mejora del Hábitat y de la Convivencia, mediante el mantenimiento y mejora de espacios públicos para la ciudadanía; y, por último, Innovación y Desarrollo en la Intervención Social Comunitaria y en el Trabajo en Red Colaborativo, con el objetivo de favorecer la participación ciudadana y la acción comunitaria en estas zonas.

El tejido asociativo de cada zona se presenta como una oportunidad y condición indispensable para el trabajo en red y para la intervención social comunitaria. Así, en el programa participan un total de 23 entidades que trabajan de forma coordinada en el diseño y desarrollo de estos itinerarios de inserción.