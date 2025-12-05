El Ayuntamiento de Málaga, reconocido en los premios que otorga la Red de Ciudades por la bicicleta

La concejala delegada de Movilidad, Trinidad Hernández, recoge el reconocmiento al Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha sido reconocido por la Red de Ciudades por la bicicleta en la categoría 'Aceleración' por el desarrollo de infraestructuras ciclistas durante los dos últimos años. En concreto, por poner en marcha obras para la construcción de nuevos itinerarios ciclistas en la ciudad y conectar los carriles bici existentes en el marco del Plan Director de la bicicleta.

Han recordado que, en este documento, redactado en junio de 2022, se define la red básica de itinerarios que de infraestructura ciclista de la ciudad.

Así, a través de este reconocimiento la asociación, en la que Málaga ostenta la vicepresidencia desde diciembre de 2023 y reúne a distintas administraciones públicas e instituciones de España, premia al Consistorio por "el esfuerzo llevado a cabo por las Administraciones Públicas durante los dos últimos años para acelerar el desarrollo e implementación de medidas para promover el uso de la bici en sus territorios".

La concejala delegada de Movilidad, Trinidad Hernández, acudió en la noche de este pasado jueves a la gala de premios que tuvo lugar en Madrid en la sede de la Fundación de Ferrocarriles.

CARRILES BICI

Málaga cuenta con 51 kilómetros de carril bici segregado del tráfico. En ejecución de obras se encuentran otros nueve kilómetros y otros nueve en fase de redacción de proyectos.

El próximo año se iniciarán las obras de otros cuatro itinerarios en la zona de la Azucarera, en el Polígono Santa Bárbara en las calles Hermanos Lumière y Hernan Hesse y en Horacio Quiroga y Leo Delibes. Además, existen 63 kilómetros de carriles con velocidad limitada a 30 kilómetros hora de uso preferente para los usuarios de vehículos de movilidad personal y bicicletas.