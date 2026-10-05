El Ayuntamiento de Málaga remodela la pista deportiva del CEIP Ciudad de Jaén en Churriana

Archivo - Pista deportiva en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del distrito de Churriana, ha llevado a cabo la remodelación integral de la pista deportiva del CEIP Ciudad de Jaén en Churriana.

La actuación ha contado con una inversión para la ejecución de las obras es de 79.732,19 euros y se ha financiado con el presupuesto correspondiente al lote 8 (Churriana) del acuerdo marco para las obras en la vía pública, colegios públicos, así como en edificios, instalaciones, infraestructuras y zonas verdes municipales.

Los trabajos han consistido en la reparación del pavimento, la sustitución del bordillo perimetral por uno nuevo y la renovación de los alcorques existentes. Además, se ha nivelado y mejorado la adherencia del suelo con el empleo de mortero acrílico, se ha repintado la pista con una resina especial y se han vuelto a señalar las líneas de la pista para la práctica deportiva. También se han sustituido las dos fuentes existentes por unas nuevas, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, en este centro educativo, el distrito ha llevado a cabo otros trabajos, que han consistido en la reforma integral de dos baños del módulo infantil; la impermeabilización de la cubierta del módulo principal; la renovación de arquetas en los patios; la reparación de grietas y alcorques; la instalación de césped artificial en el entorno del aguacatero centenario; la reparación de persianas, puertas y puntos eléctricos y la colocación de bancos.

Entre todas las mejoras realizadas, incluyendo la remodelación de la pista deportiva, el importe de las actuaciones en este centro ha ascendido a 87.037,19 euros.

TRABAJOS DE MEJORA EN OTROS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO

Por otro lado, en el CEIP Julio Caro Baroja se han sustituido elementos del baño del área infantil; se han realizado parterres para la instalación de un huerto; se ha colocado un nuevo alcorque en el patio de infantil y se han reparado diversas persianas. Estas mejoras han tenido un coste de 3.755 euros.

Por último, en el CEIP Manuel Fernández se han sustituido cristales de cuatro estancias del centro; se ha renovado la tubería que conecta con el huerto; se han reparado varios desperfectos del suelo de los patios y se han reparado persianas y elementos de los aseos. El importe de la ejecución de estos trabajos ha ascendido a 4.565 euros.

El Ayuntamiento ha informado de que estas actuaciones se han llevado a cabo por el distrito dentro del contrato de mantenimiento y conservación de edificios municipales.