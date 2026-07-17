El Ayuntamiento de Marbella activa el Plan de Emergencias Municipal tras el aviso naranja por altas temperaturas

Cartel de 10 recomendaciones ante una ola de calor del Ayuntamiento de Marbella. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha activado el Plan de Emergencias Municipal en nivel de prealerta tras el aviso naranja por altas temperaturas decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La medida implica la puesta en marcha de un conjunto de actuaciones preventivas y de coordinación entre distintas delegaciones municipales con el objetivo de minimizar los riesgos derivados del episodio de calor y prestar especial atención a los colectivos más vulnerables.

El concejal de Salud Ciudadana, José Eduardo Díaz, ha explicado que el protocolo contempla la comunicación inmediata a las áreas locales implicadas para reforzar la atención y el seguimiento de aquellas personas que pueden verse más afectadas por las elevadas temperaturas.

"Nuestro objetivo es anticiparnos a cualquier incidencia y coordinar todos los recursos municipales para proteger a la población, especialmente a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad", ha señalado.

Díaz ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, evitando la exposición al sol durante las horas centrales del día, manteniendo una correcta hidratación y prestando especial atención a personas mayores, menores y pacientes con enfermedades crónicas.

La delegación de Derechos Sociales ha intensificado el contacto con residencias de mayores, usuarios del programa FARO y personas beneficiarias del servicio de teleasistencia para trasladar recomendaciones preventivas y ofrecer la colaboración necesaria.

Asimismo, se ha reforzado la atención a las personas sin hogar, a quienes se facilita alimentación e hidratación con el fin de reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas.

La Delegación de Sanidad mantiene comunicación con los centros hospitalarios del municipio para ofrecer apoyo ante cualquier incidencia que pudiera producirse, especialmente en lo relacionado con los sistemas de refrigeración y otras necesidades derivadas de este episodio de calor.

El dispositivo también contempla el refuerzo del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, que incrementa las labores preventivas y de vigilancia en las zonas de monte para minimizar el riesgo de incendios forestales durante estos días de temperaturas extremas.

Por su parte, Protección Civil ha activado un equipo extraordinario de voluntarios para atender cualquier necesidad que pueda surgir y colaborar con el resto de servicios operativos durante la vigencia del aviso.