El Ayuntamiento de Marbella y la Junta constituyen la mesa técnica bilateral para la elaboración del nuevo PGOU

MARBELLA (MÁLAGA), 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y el Gobierno autonómico han constituido esta semana la mesa técnica bilateral para la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) marbellí, un órgano de seguimiento que tiene por objeto aunar criterios entre ambas administraciones y agilizar los plazos de tramitación del documento.

"Fuimos los primeros es solicitar a la Junta la creación de esta comisión y hemos sido el primer Consistorio de Andalucía en ponerla en marcha", ha destacado el director del Plan, José María Morente, que ha explicado en un comunicado que en el primer encuentro de la mesa técnica se contó con la presencia de la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, María del Carmen Compagny.

Así, ha indicado que se abordaron cuestiones como la nueva Ley del Suelo o el criterio municipal de establecer en el documento una estructura de equipamientos públicos y zonas verdes con estándares óptimos en materia dotacional y un crecimiento equilibrado en toda la ciudad.

"Tradicionalmente los ayuntamientos elaboraban sus propuestas urbanísticas y posteriormente se presentaban a la Junta y podía darse el caso de que el Gobierno autonómico no aprobara criterios de base de un plan, lo que constituía un retraso importantísimo a la hora de dar luz verde al planeamiento del municipio", ha recordado Morente, que ha subrayado la oportunidad que ofrece ahora el Ejecutivo regional a la hora "de ir trabajando de manera conjunta".

Al respecto, ha apuntado que así se va "conociendo de manera paralela a la elaboración del plan los parámetros consensuados entre ambas administraciones, asegurando que la aprobación definitiva del nuevo documento va a ser más rápida". "Es una garantía absoluta para hacer más breve y más segura la tramitación de un Plan", ha afirmado.

Morente ha resaltado que en la primera reunión de la comisión se trató, entre otras cuestiones el trabajo que se viene desarrollando en la Oficina del PGOU "para que las posibles modificaciones de la futura nueva Ley del Suelo no afecten de ninguna manera al Plan".

"Estamos ciñéndonos a la normativa vigente, como no puede ser de otra forma, pero dibujando un planeamiento que permite adaptarse a la nueva ley y que no implicará, por tanto, ningún retraso en la redacción del Plan para que cumpla todos los requisitos establecidos", ha apuntado el director general de Urbanismo, que ha asegurado que "las cuestiones más importantes no admiten demora".

Asimismo, ha precisado que abordaron también "un asunto como el déficit histórico de las urbanizaciones de Marbella, en cuya corrección ya vienen trabajando el Ayuntamiento, a través de Alcaldía, con Hidralia y Acosol, y una cuestión fundamental sobre la que estamos desarrollando una labor de análisis e investigación para que la ciudad cuente con un sistema dotacional de equipamientos públicos ordenado y equilibrado".

En este sentido, ha señalado que el PGOU, "que parte de la realidad existente, cumpliría los estándares urbanísticos mínimos, pero queremos alcanzar indicadores óptimos y establecer un criterio municipal por el cual no se recoja en el nuevo plan un crecimiento en materia de equipamiento público estandarizado en toda la ciudad sin tomar en cuenta el diagnóstico dotacional, sino que se presente un desarrollo equilibrado, con una proporcionalidad social, ambiental y económica en el que crezcan más las áreas que tienen un mayor déficit porque entendemos que debe ser allí donde se debe prestar una mayor atención que permita un desarrollo equitativo en toda Marbella".

El director del Plan ha reiterado que "es de agradecer la decisión de la Junta de Andalucía de trabajar con los ayuntamientos desde el inicio de la elaboración de los nuevos planeamientos, rompiendo así la inercia que se venía manteniendo desde hace décadas y que, sin duda, no facilitaba agilizar la tramitación".

"De esta forma, el Gobierno autonómico abandona la función fiscalizadora a la Administración local que venía ejerciendo hasta ahora para convertirse en colaboradora en la redacción de los planes, lo que supone invertir la tendencia en beneficio de los municipios", ha añadido Morente.