El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) acomete la renovación integral de las infraestructuras de la zona de La Florida Sur

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, visita las obras de las infraestructuras de la zona de la Florida Sur. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) está acometiendo una actuación integral en la zona de La Florida Sur para renovar las infraestructuras y mejorar la accesibilidad y la imagen urbana de este enclave residencial.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado los trabajos, que cuentan con una inversión superior a 1,2 millones de euros, abarcan una superficie de cerca de 3.300 metros cuadrados y tienen un plazo de ejecución de ocho meses. La regidora, acompañada por el concejal de Obras, Diego López, ha subrayado que esta intervención, que impulsa a través de Hidralia, "da respuesta a una demanda de los vecinos y permitirá sustituir unas instalaciones muy antiguas y obsoletas que, pese a las reparaciones parciales realizadas a lo largo de los años, necesitaban una transformación completa".

Muñoz ha explicado que el proyecto contempla la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, la separación de las conducciones de aguas fecales y pluviales, la actualización de las telecomunicaciones y la modernización del alumbrado público, con la incorporación de 30 nuevas luminarias con tecnología LED.

"Estamos hablando de una obra de gran envergadura en un entorno con numerosas viviendas y, por tanto, con una importante concentración de servicios que requieren una adecuación a las necesidades actuales", ha señalado la primera edil, quien ha incidido en que "no se trata de seguir realizando arreglos puntuales, sino de ofrecer una solución definitiva que garantice unas infraestructuras modernas y eficientes".

La alcaldesa ha detallado que la iniciativa incluye también la remodelación completa de la superficie viaria mediante la creación de una plataforma única, con pavimento de hormigón impreso en la calzada y granito en las aceras. "Esta configuración, que ya hemos implantado en otras calles del centro de la ciudad, permitirá disponer de un espacio más amplio, accesible y cómodo para los peatones, además de ofrecer una imagen mucho más atractiva y acorde con la Marbella que queremos", ha resaltado.

Asimismo, ha reconocido las molestias que una intervención de estas características puede ocasionar durante su desarrollo, aunque ha asegurado que "el resultado supondrá un cambio sustancial para los residentes, que contarán con unas redes completamente renovadas y un entorno urbano más moderno y funcional".

En este sentido, ha agradecido la comprensión de los afectados y ha remarcado que "el esfuerzo merece la pena porque estamos actuando tanto en lo que se ve como en lo que no se ve, que es fundamental para garantizar la calidad de los servicios".

Por último, ha reafirmado el compromiso del equipo de Gobierno con la mejora continua de las infraestructuras municipales y ha puesto en valor que "seguimos cumpliendo con los compromisos adquiridos con nuestros vecinos, destinando importantes recursos a actuaciones que contribuyen a mejorar su calidad de vida". En paralelo, ha asegurado que "esta obra es una buena muestra del esfuerzo que estamos realizando para transformar y modernizar nuestros barrios, atendiendo sus necesidades y ofreciendo soluciones duraderas".