El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) formaliza la adjudicación de 84 VPO a los beneficiarios en San Pedro Alcántara

MARBELLA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha formalizado este miércoles la adjudicación de las 84 viviendas de protección oficial (VPO) en el núcleo de población de San Pedro Alcántara, ubicadas en un enclave estratégico junto al bulevar, con los beneficiarios, con quienes se ha mantenido una reunión informativa para resolver sus dudas.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha asistido al encuentro, ha subrayado que con esta promoción "estamos cumpliendo nuestro compromiso de ofrecer alternativas reales a quienes más lo necesitan", al tiempo que ha recordado que el proceso de concesión "ha sido absolutamente público y transparente".

"Cualquiera que ha cumplido con los requisitos ha podido optar a uno de estos inmuebles", ha apuntado la regidora, quien ha señalado que "detrás de cada número hay una historia personal marcada por la ilusión de iniciar una nueva etapa".

La primera edil ha explicado que entre los beneficiarios se encuentran "familias que han estado a punto de perder su vivienda en alquiler", así como jóvenes "que han comenzado su andadura profesional y que ahora han tenido la oportunidad de acceder a su primera propiedad en una zona cuyo valor de mercado supera ampliamente el precio fijado para esta promoción".

Asimismo, ha incidido en que el Ayuntamiento destina 15.000 euros para facilitar el desembolso inicial correspondiente al 20 por ciento del importe total.

Respecto al calendario de ejecución, Muñoz ha informado de que las obras han alcanzado ya el 20%, con la previsión de que estén finalizadas para mediados de 2027, y ha detallado que durante las próximas semanas se formalizarán los contratos y, una vez concluyan los trabajos, se procederá a la firma de escrituras.

Por último, ha puesto el acento en que esta promoción se enmarca en el compromiso del equipo de Gobierno "de seguir garantizando el acceso a una vivienda digna y asequible en el municipio" y ha avanzado que en los próximos meses se ha previsto el sorteo de 25 inmuebles en la zona de Arroyo Palomera.

Además, Muñoz ha avanzado que el Ayuntamiento "continúa trabajando en nuevos proyectos tanto en régimen de alquiler como de venta con el objetivo de ampliar las oportunidades habitacionales en la ciudad".