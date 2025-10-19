El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y la Junta invierten 4,7 millones de euros en las obras de la carretera de Istán

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, visitando las obras de la carretera de Istán. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

Las obras de la carretera de Istán de Marbella (Málaga) se encuentran al 80% de su ejecución y están previstas que concluyan antes de que finalice el año. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, han visitado los trabajos, que cuentan con un presupuesto final de 4,7 millones de euros, cofinanciada en un 60% por la administración regional y en un 40% por el Ayuntamiento.

Según ha informado el Consistorio en una nota, estas obras tienen como objetivo modernizar una vía de titularidad autonómica que "cumple también una importante función urbana, al conectar numerosas urbanizaciones y equipamientos del municipio".

La primera edil ha destacado que se trata de "una intervención de gran envergadura, necesaria tanto por motivos de movilidad como de seguridad", y ha subrayado que el proyecto incluye la creación de un carril ciclista, acerado e iluminación, así como una renovación integral del trazado.

"Esta carretera da acceso diario a centros educativos que reúnen a más de mil estudiantes y soporta el tránsito de más de 2.000 vehículos cada jornada, por lo que su mejora era prioritaria", ha señalado la regidora, quien ha agradecido "la implicación de la Junta y su compromiso con un proyecto que se está ejecutando con seriedad y con una gran coordinación entre administraciones".

Por su parte, la consejera ha resaltado que "esta actuación es un ejemplo de colaboración institucional que redunda directamente en beneficio de los vecinos de Marbella" y ha remarcado que la obra "responde al objetivo que tiene el Gobierno andaluz de aumentar la seguridad vial".

Asimismo, ha apuntado que la ejecución se ha visto condicionada por la aparición de servicios afectados que han motivado el incremento del presupuesto inicialmente previsto.

Díaz ha reiterado su agradecimiento a la primera edil y su equipo "por su disposición constante para sumar esfuerzos" para que la carretera pueda estar en servicio antes de final de año, "lo que supondrá una excelente noticia para todo el municipio".