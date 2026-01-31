El Ayuntamiento de Marbella realiza la renovación artística de las barcas de moragas de las playas. - AYUNTAMIENTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) realiza la renovación artística de las barcas de moragas de las playas del municipio, "dentro una intervención destinada a dotarlas de una imagen unificada, reconocible y vinculada a la identidad local", ha explicado el edil del área, Diego López.

El concejal ha señalado que la actuación "no se plantea como un mero cambio estético del equipamiento existente, sino como una labor integral concebida para que estos elementos tradicionales y funcionales actúen como una entidad visual coherente, integrada en el entorno natural de las playas de Marbella, San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía y Las Chapas".

A través de un comunicado, ha detallado que el proyecto incluye el diseño y la ejecución de pintura artística en estos elementos, considerados símbolos de la cultura marinera local. "Para su desarrollo se ha contado con el reconocido artista Curro Leyton, cuya trayectoria y vínculo con la localidad permiten reforzar el componente cultural y social de la actuación", ha resaltado.

López ha manifestado que la acción "parte de un proceso de análisis del entorno y de la identidad local, apostando por diseños que combinan color, forma y referencias al paisaje y a la tradición mediterránea".

Asimismo, tras recordar que en el caso de Marbella anteriormente estaban pintadas en azul y en el de San Pedro Alcántara, en rojo y negro, ha detallado que "el actual trabajo supondrá la transformación de 24 unidades, en el marco de una propuesta inspirada en elementos marinos y paisajes del entorno, con colores muy vivos y un estilo cubista que aporta una lectura actual, llamativa y accesible para vecinos y visitantes".

Ha especificado que una decena de estas embarcaciones de ubican en San Pedro Alcántara, 12 en Marbella, una en El Rodeíto y otra en Las Chapas y ha indicado que antes de cada intervención pictórica cada una de ellas se somete a un proceso de restauración integral, garantizando durabilidad, protección frente al ambiente marino y una base óptima para la obra.

"Con la ejecución de esta actuación el Ayuntamiento subraya su apuesta por una gestión del litoral que incorpora el arte y el diseño urbano como herramientas para mejorar el espacio público, reforzar la identidad de las playas y ofrecer una experiencia más cuidada y singular tanto a residentes como a visitantes", ha aseverado el concejal, quien ha señalado que "este proyecto une patrimonio, conservación y creación contemporánea".

Por su parte, Leyton ha destacado que "la temática marina y los símbolos del entorno son una fuente inagotable de inspiración" y ha añadido que "el color y la geometría permiten que estas piezas respiren con la luz de nuestras playas".