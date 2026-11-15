El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) respalda a la asociación Valores con más de 25.000 euros para impulsar programas

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha renovado su colaboración con la asociación Valores. - AYUNTAMIENTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha renovado su colaboración con la asociación Valores mediante la firma de un convenio que contempla una subvención nominativa de 25.000 euros destinada a respaldar los programas y actividades que desarrolla el colectivo en San Pedro Alcántara.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha rubricado el acuerdo con la presidenta de la entidad, Pepi Ortega Ramos, ha destacado "la extraordinaria labor que realiza esta organización para favorecer la autonomía, la integración social y el bienestar de sus usuarios, ofreciéndoles oportunidades para desarrollar sus capacidades y mejorar su calidad de vida".

Acompañada por el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, la regidora ha subrayado que "se trata de un colectivo profundamente arraigada en el municipio, con la que mantenemos una estrecha relación desde hace más de 20 años y que constituye un ejemplo de dedicación, cercanía y compromiso con las personas que más apoyo necesitan".

Muñoz ha señalado que esta aportación municipal "contribuye a garantizar la continuidad de un proyecto que desempeña un papel fundamental tanto para sus participantes como para sus familias, al proporcionarles un espacio de convivencia, aprendizaje y crecimiento personal".

Asimismo, ha puesto en valor "la implicación de la junta directiva, los profesionales y el entorno familiar, cuyo esfuerzo diario permite ofrecer una atención adaptada a las necesidades de cada uno de los beneficiarios".

En este sentido, ha incidido en que "nuestro objetivo es seguir acompañando a las entidades sociales que trabajan sobre el terreno y que, con su entrega y sensibilidad, ayudan a construir una ciudad más inclusiva y solidaria".

Por su parte, García ha recordado que la vinculación institucional con Valores se remonta a 2003 y ha resaltado la evolución experimentada por la organización desde sus inicios, cuando era conocida como Asociación de Jóvenes Discapacitados.

El edil ha avanzado, además, que la cuantía de la ayuda se incrementará el próximo ejercicio un 15%, al igual que las destinadas a otros colectivos de carácter social, hasta superar los 28.700 euros. "Este respaldo económico permite ampliar las posibilidades de actuación y mantener una programación muy diversa, que combina propuestas intelectuales, formativas y deportivas", ha explicado.

La monitora de la asociación María Ramírez ha agradecido el apoyo del Consistorio y ha afirmado que "esta subvención representa una parte muy importante de nuestro proyecto anual y nos permite seguir adelante con numerosas iniciativas".

Según ha detallado, actualmente atienden a 16 personas de entre 19 y 47 años, que participan en talleres de cocina, refuerzo educativo, excursiones, fútbol, petanca y pilates, entre otras propuestas. Asimismo, ha indicado que el programa incluye ejercicios de estimulación cognitiva y que próximamente contarán con la colaboración de una psicóloga voluntaria para ofrecer atención tanto a los usuarios como a sus progenitores.

"Para muchos de ellos, Valores es una parte esencial de su vida, un punto de encuentro donde disfrutan de actividades de ocio, reciben apoyo y continúan avanzando en su desarrollo físico, intelectual y personal", ha finalizado.