El Ayuntamiento de Marbella pide a Interior “una atención mayor” para el municipio durante el verano

MARBELLA (MÁLAGA), 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Marbella (Málaga), Félix Romero, ha asegurado este lunes que la ciudad requiere una "atención mayor" durante los meses de verano por parte del Ministerio del Interior.

Preguntado por el secuestro de un hombre en la noche del sábado, Romero ha indicado que esa "atención mayor" supone "recursos de los que ahora mismo no se están disponiendo". "Percibimos desde el Ayuntamiento que, por parte del Ministerio, en una situación actual y en una ciudad como la nuestra, no ha habido la previsión necesaria", ha agregado.

"Entiendo que el Ministerio debe de tener otras prioridades u otras necesidades y quizá no tenga suficientes recursos. Pero también entendemos que una ciudad como Marbella o cualquier ciudad turística no puede tener el mismo régimen de vacaciones --de los agentes de la Policía Nacional-- que otras ciudades del interior de España que no son turísticas", ha indicado.

Romero ha destacado el trabajo que desarrolla la plantilla de la Policía Nacional destinada en Marbella ya que, ha indicado, "cumple su labor de forma meritoria teniendo en cuenta los escasos recursos" de que dispone.

Ha subrayado que casos como el secuestro del hombre el pasado sábado son "puntuales" y que, según él, "estamos en una ciudad muy segura en términos de seguridad ciudadana". "Marbella es muy segura y las personas que vienen aquí no deben de temer bajo ningún concepto por su seguridad ni integridad ni las de sus bienes. Pero esta es una ciudad muy grande en la que, a veces, ocurren hechos puntuales de este tipo, que nosotros condenamos", ha señalado.

Según el portavoz municipal, con una "dotación muy superior", este tipo de casos "podrían ser más fácilmente evitables". "Se trata de circunstancias puntuales, algunas muy escandalosas, pero son circunstancias que, normalmente, para las personas que se puedan desplazar a Marbella no suponen ningún peligro", ha incidido.