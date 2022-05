El Ayuntamiento de Mijas impulsa los trámites para el desarrollo de un nuevo PGOU tras 23 años

MIJAS (MÁLAGA), 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mijas (Málaga), Josele González, y el concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz, han anunciado este miércoles que en unos días se publicará una consulta pública previa que da inicio a los trámites para desarrollar el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, apuntando que el anterior "data de principios de siglo, pues comenzó su redacción en 1990 aunque fue aprobado en el 2000".

"Es un compromiso que teníamos en este equipo de gobierno para transformar nuestra ciudad, hoy la tercera de la provincia de Málaga y una de las preferidas para vivir", ha señalado el regidor, que ha indicado que se busca acercar a Mijas al ámbito tecnológico, tener más zonas verdes y contar con el equipamiento necesario para tener las infraestructuras que demanda la ciudad. Por ello, este documento "No es solo una necesidad sino una obligación", ha dicho.

De esta manera, González ha recordado que este nuevo plan general recogerá las propuestas de los ciudadanos y ha pedido la colaboración de la corporación, vecinos, colectivos, empresas y otras entidades públicas para "lograr una Mijas mejor". "La ciudad ha cambiado y evolucionado muchísimo, por lo que ha llegado el momento de proporcionar a nuestra localidad un nuevo modelo que garantice el bienestar de los vecinos", ha señalado, aludiendo también a la mejora en las infraestructuras de comunicación y en las conexiones viarias.

Para ello, el primer paso para redactar este plan, que se diseñaría bajo el paraguas de la nueva Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), "es realizar una consulta popular y pública, mediante la cual se informa de que se va a comenzar la planificación, dándole a los ciudadanos la oportunidad de que hagan las propuestas que consideren oportunas", ha remarcado Ruiz. Así, una vez presentada, la consulta pública previa tendrá un plazo de un mes, a contar desde su publicación en el tablón de anuncios del portal web del consistorio mijeño.

El alcalde ha aclarado que los vecinos no tienen que pesentar sus propuetas "desgranadas al milímetro", si no que una idea ya puede ser la base para que la admnistración pública trabaje en ella. Esta consulta no sólo está dirigida hacia los ciudadanos, sino que también los grandes colectivos, las asociaciones y entes como la Junta de Andalucía o el propio Gobierno estatal pueden participar.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mijas se plantea la redacción de su futuro plan urbano con el que objetivo de un desarrollo sostenible con el menor consumo de suelo posible. "No queremos tener un consumo alto de suelo, sino garantizar que se mantenga la estructura de la ciudad y para ello debemos llevar a cabo un desarrollo más sostenible, interconectando mejor la localidad, entre sí, con sus urbanizaciones y sus núcleos urbanos", ha explicado el concejal de Ubranismo.

Además, el consistorio quiere apoyar el transporte público para reducir los desplazamientos de vehículos a motor, dándole una mayor relevancia a los peatones y los ciclistas, incrementar las zonas verdes y los equipamientos, entre otras ideas.

NOVEDADES DE LA LISTA

Entre las grandes novedades que trae la LISTA está que establece un sistema dual de ordenación urbanística que viene a sustituir al tradicional PGOU. De esta forma, lo que conocíamos hasta ahora como Plan General de Ordenación Urbana queda ahora dividido en un Instrumento de Ordenación Urbanística general, denominado Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), y en un instrumento de ordenación urbanística detallada, denominado Plan de Ordenación Municipal (POU).

El PGOM establecerá el nuevo modelo de ordenación del municipio, mientras que el POU hará lo propio con la ordenación detallada del suelo urbano existente.

La segunda gran novedad de la Lista es que "tanto el PGOM como el POU, ahora pueden ser aprobados por los consistorios, sin perjuicio, por supuesto, de los informes sectoriales de medio ambiente, carreteras, etc. La ventaja de que los ayuntamientos tengan la competencia municipal para su aprobación supone agilizar en mayor medida los trámites del planeamiento", ha finalizado Ruiz.

En definitiva, trabajar para conseguir un planeamiento urbanístico del siglo XXI, moderno, sostenible, que de respuesta al bienestar de la ciudadanía y garantice el crecimiento económico de Mijas, "alejándonos del modelo seguido hasta ahora que no resuelve los problemas de la ciudad como la movilidad, calidad edificatoria o el uso racional del suelo", proponen.