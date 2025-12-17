El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) estima en medio millón de euros los daños causados por el tornado

Daños ocasionados por la manga marina en Mijas - AYTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas ha estimado en torno al medio millón de euros los daños causados por la manga marina o tornado de la madrugada del pasado martes y que arrasó diversos puntos del término municipal, según los datos recabados hasta ahora.

El edil de Servicios Operativos, Daniel Gómez, ha explicado que los operarios municipales "aún se afanan en que todo recupere la normalidad".

Así, ha señalado que "lo más llamativo de los daños fue, sin duda, la caída del alumbrado navideño que estaba situado en el bulevar de La Cala, algo valorado en unos 67.000 euros, según las estimaciones de la empresa concesionaria". No obstante, desde el Consistorio se ha adelantado que se repondrá la iluminación dañada.

En cuanto al Área de Servicios Operativos, también ha realizado una baremación de los daños sufridos destacando que se han realizado más de un centenar de actuaciones debido al tornado.

Las zonas donde se ha actuado principalmente son el litoral marítimo de La Cala de Mijas, Riviera del Sol, Miraflores, Calahonda y Torrenueva, así como en otras zonas cercanas más al interior como son urbanizaciones de Los Claveles, El Limonar, zona del Parque Acuático, Doña Ermita, entre otras.

También se han visto afectados parcialmente algunos ejemplares de árboles, por lo que sumando todo se calcula que los perjuicios superan los 385.000 euros.

"A todo ello hay que sumar los daños en mobiliario urbano y playas, por lo que se estima que los perjuicios causados superan el medio millón de euros. Los servicios municipales siguen cuantificando los daños, por lo que aún estamos hablando de datos provisionales y la cuantía podría ser aún mayor", ha concluido Gómez.